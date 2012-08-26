هفته دولت بهترین زمان برای شناسایی نقاط ضعف و قوت در فیروزکوه است

سعید افشارنادری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته دولت، این ایام را فرصتی برای بیان عملکرد یک ساله اخیر دستگاه های دولتی دانست و افزود: مسئولان اجرایی باید با بررسی و ارزیابی درون سیستمی، حرکت رو به جلو را به نحو احسن در برنامه هایشان داشته باشند.

وی تبیین شخصیت شهیدان رجایی و با هنر در این ایام را خواستار شده و اظهار داشت: ویژگی های بارزی در خصوصیات اخلاقی، رفتاری، گفتاری و تفکرات این دو شهید است که باید درک شده و به سمت آنها به عنوان الگو حرکت شود.

ارائه مطلوب عملکرد مسئولان، مانع از سیاه نمایی دشمنان می شود

فرماندار شهرستان فیروزکوه ادامه داد: ارائه مطلوب عملکردها از سوی کارگزاران نظام و مسئولان نهادهای اجرایی در جای جای کشور، مانع سیاه نمایی دشمنان است.

وی تأکید کرد: این ایام مصادف با هفته دولت و فرصتی مناسب برای تجلیل و تکریم خادمان نظام و مجموعه دست اندرکاران بخشهای مختلف اجرایی، بیان عملکردها و دستاوردهای یک سال اخیر آنان و بررسی و ارزیابی درون سیستمی است.

شناسایی نقاط ضعف و قوت و تبیین شخصیت شهدای دولت، سکوی پرتابی برای همه کارمندان است

افشارنادری افزود: شناسایی نقاط ضعف و قوت و تبیین شخصیت شهدای بزرگوار دولت، سکوی پرتابی برای همه کارمندان خدوم بخشهای اجرایی کشور است که باید در این راستا اهتمام داشته باشند.

وی تصریح کرد: نامگذاری سالروز شهادت شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر به نام هفته دولت، حامل این پیام است تا ذهن مدیران، مجریان و کارگزاران معطوف به این امر باشد که ویژگی هایی در وجود مقدس آنان نهفته است که با احصاء، تفهیم و درک درست آنها به عنوان یک الگو می توان در مسیر صحیح گام برداشت.

وی افزود: مردمداری، اخلاص، عدم وابستگی به مقام و مسئولیت، توجه به محرومان، استکبارستیزی و . . . از جمله مشخصه های شهدای گرانقدر دولت است و معیار ارزشگذاری و ارزیابی دولتها، همانا نزدیکی آنها به این مؤلفه هاست.

46 پروژه با 31 میلیارد تومان در فیروزکوه

فرماندار شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: در هفته دولت سال جاری 46 پروژه در شهرستان فیروزکوه با 31 میلیارد تومان افتتاح خواهد شد و افتتاحیه های هفته دولت بعد از اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران خواهد بود که از آن جمله، بزرگترین واحد تولیدی اصلاح نژاد و تصفیه خانه شهرک صنعتی "علی دره" است.

وی بهره برداری از واحد تولید اصلاح نژاد و تولید اسپرم دام سنگین و... را نیز تنها بخشی از این دستاوردها و پروژه ها نام برد.

مسئولان شهرستان حداکثر امکانات رفاهی را در مناطق گردشگری فراهم کنند

افشار نادری از مسئولان تنظیم بازار خواست در ایام تعطیلات به واسطه اجلاس عدم تعهد، اقلام مورد نیاز را به راحتی در دسترس مردم قرار دهند تا مشکلی به وجود نیاید و در موردتخلفات احتمالی اصناف نیز نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: مسئولان نسبت به کشیک نانواها و برخی از اصناف در این ایام اقدام کنند و با توجه به وجود مسافر در این ایام، تمهیدات لازم درمناطق گردشگری برای میزبانی بهتر هموطنان بیندیشند و حداکثر امکانات رفاهی را فراهم کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری(ره) در جمع کارگزاران دولت، بیان داشت: خادمان دولت بایستی در این ایام با ارائه خدمات یکسال اخیر خود و در معرض دید عموم قرار دادن آنها، ضمن جلوگیری از سیاه نمایی و توطئه های رسانه های بیگانه، حلاوت و شیرینی خدمت رسانی را در عمل به مردم بچشانند.