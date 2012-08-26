سید محمد معز‌الدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای بیمه طلایی نسبت به فرهنگیان بازنشسته تنها به مدت چهار ماه دوام داشته است، اظهار داشت: البته وزارت آموزش و پرورش متولی فرهنگیان بازنشسته نیست و این بیمه تنها به دنبال کارشکنی‌های سازمان بازنشستگی کشوری متوقف شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر چه سازمان بازنشستگی کشوری متولی فرهنگیان بازنشسته است اما این سازمان متولی خوبی نسبت به این افراد نیست، ادامه داد: زیرا سازمان بازنشستگی کشوری خدمات مطلوب و مناسبی را به این افراد ارائه نمی‌دهد.

نائب رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه‌بگیران استان اصفهان با اشاره به اینکه فرهنگیان بازنشسته از حدود دو سال پیش تاکنون منتظر اجرایی شدن بیمه طلایی بودند، تصریح کرد: اما این بیمه بیمه در ماه‌های پایانی سال گذشته تنها به مدت چهار ماه نسبت به این افراد اجرا شد و سرانجام پس از چهار ماه در ابتدای اردیبهشت سال جاری متوقف شده است.

وی بیان داشت: اجرای مجدد بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته نیازمند پشتوانه قانونی است و مجلس شورای اسلامی باید قانونی را برای اجرای بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته تصویب کند.

معزالدین افزود: سازمان بازنشستگی کشوری باید به تعهدات خود نسبت به این افراد عمل کند و بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته را به اجرا درآورد.