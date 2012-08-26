به گزارش خبرنگار مهر، ششصد و نودمین جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر کبری خزعلی و حضور اعضا با موضوع بررسی سند مهندسی فرهنگی در موضوع زنان و همچنین تاسیس دانشگاههای ویژه بانوان برگزار شد.
در این جلسه دکتر خزعلی با اشاره به مصوبه پانصد و هفتادمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون "سیاستهای ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی" (در تاریخ 26 مهر 84) و با استناد بر بندهای 5،4،2،1 فصل دوم و بند 6 فصل چهارم این سیاستها تاکید کرد.
دکتر خزعلی تاسیس دانشگاههای ویژه بانوان در کنار دیگر دانشگاههای کشور را موجب پرورش کامل استعدادهای بالقوه زنان، افزایش سطح اشتغال زنان در جامعه، بهبود کیفیت مشاغلی که نیاز به تخصص زنان دارد و ارتقای حضور کیفی همراه با آرامش برای بانوان دانست.
بر اساس این گزارش، برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه آموزش عالی زنان در کلیه سطوح علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، افزایش کمی و کیفی سطوح آموزش و مهارتهای اختصاصی زنان، تنوعبخشی به رشتههای دانشگاهی متناسب با نقشآفرینی زنان در عرصههای مختلف زندگی، اتخاذ تدابیر قانونی و آموزشی انعطافپذیر و متناسب با مسئولیتهای خانوادگی زنان، اتخاذ تدابیر مناسب جهت تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاههای محل اقامت خود و همچنین توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خاص زنان و تاسیس دانشگاههای ویژه بانوان با توجه به مطالبه زنان دانشگاهی بخشهایی از بندهای مصوبه "سیاستهای ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی" شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
همچنین اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به وجود دانشگاههای ویژه بانوان در کشورهای پیشرفته، خواستار اجرای دقیق سیاست مذکور شدند.
ارتقای سطح علمی و فرهنگی و جایگاه دانشگاه الزهرا(س) به لحاظ افزایش تنوع رشتهها، گسترش و تقویت دورههای کارشناسی ارشد و دکتری و نگاه ویژه برای افزایش بودجههای پژوهشی در این دانشگاه برای معرفی دانشگاه الزهرا(س) بهعنوان یک الگوی موفق دانشگاه ویژه بانوان به لحاظ علمی، پژوهشی و فرهنگی از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه بود.
در ادامه این جلسه بخشهایی از سند مهندسی فرهنگی کشور پیرامون موضوع زن و خانواده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از جمله راهبردهای کلان این سند ترویج و نهادینهسازی عفاف، پوشش و حجاب اسلامی در تمامی مناسبات و ارتباطات اجتماعی، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده، بازطراحی و تبیین منشور زن مسلمان و نهادینهسازی الگوی آن در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی در عرصههای مختلف جامعه مود بحث و بررسی قرار گرفت.
جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزههای اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیت شناختی، آمایش و پایش مستمر جمعیتی، طراحی و نهادینهسازی آداب وسبک زندگی اسلامی در زمینههای فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین (علیهمالسلام) و 30 بند از اقدامات این سند با موضوع تبیین جایگاه زن در اسلام و مقایسه آن با سایر مکاتب، تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم کنترل و پایش هوشمند برای جلوگیری از ترویج ناهنجاریها در جامعه و ارائه نرمافزارهای بومی مربوط به خانواده و توجه به آثار مثبت فرهنگی، اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف و حجاب در ارتقای جایگاه فرد و تحکیم بنیانهای خانواده از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه درخصوص سند مهندسی فرهنگی در موضوع زن و خانواده بود.
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