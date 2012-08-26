تیم ملی امید کبدی بانوان در گرگان اردو زد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی امید کبدی بانوان کشور ظهر یکشنبه در سرخنکلاته گرگان اردو زد.

این اردو برای آمادگی برای شرکت در بازیهای آسیایی کره جنوبی در گرگان برپا شد. این اردو تا 9 شهریورماه ادامه دارد و استان گلستان بزودی میزبان المپیاد کبدی کشور خواهد بود.

افتتاح سالن ورزشی چند منظوره شهرستان کلاله



قربانعلی پاشا ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی پسران کلاله، از استان گلستان به عنوان یکی از استانهای مستعد ، قهرمان خیز و قهرمان پرور نام برد و گفت: با توجه به ورزش ما می توانیم بهترین نتیجه را در پرورش جوانانی شاداب سالم و پرشور داشته باشیم.



مدیر کل ورزش و جوانان تصریح کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم تا ورزش هم در بعد همگانی و هم در بعد قهرمانی توسعه یابد.

پاشا اظهار داشت که دولت نهم و دهم توجه ای خاص به جوانان بخصوص در مناطق محروم نمود و ایجاد چنین سالنهایی نیز در همین راستاست.



پایان مسابقات اسنوکر قهرمانی گلستان



مسابقات اسنوکر قهرمانی استان گلستان با حضور 16 اسنوکر باز برتر استان( 8 ورزشکار از شهر گرگان، 6 ورزشکار از گنبدکاووس و یک ورزشکار از شهرهای مینودشت و گمیشان )در سالن خانه ورزش گنبدکاووس برگزار شد و در پایان فرزاد ایزدی ظفر از گنبدکاووس با برتری در برابر حریفان خود به مقام قهرمانی رسید.



همچنین آرمین جباریان از گنبدکاووس و حسام پوریان فر از گرگان به ترتیب مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.



بنا بر اعلام هیئت بیلیارد و بولینگ استان گلستان نفرات اول تا سوم این رقابتها به عنوان نمایندگان استان به مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار می شود اعزام خواهند شد.