فرهنگی از آمادگی مجلس برای کمک به زلزله زدگان خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدحسین فرهنگی امروز یکشنبه با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما لزوم ساماندهی مناسب دستگاه های اجرایی و ستادهای معین این شهرستان را برای ساخت اماکن مسکونی و روستایی و اماکن دامی مورد تأکید قرار داد و افزود: کمیسیون عمران مجلس پیگیر امور مربوط به زلزله است.

فرماندار اهر نیز دراین جلسه با اشاره به خسارت جدی وارده به مناطق روستایی و شهری این شهرستان امکانات موجود و ماشین آلات فعلی را تکافوی آواربرداری سریع در جهت آغاز عملیات اجرایی ساختمانی در تمامی روستاها نداشت و از استانهای معین این شهرستان خواست نسبت به افزایش و اعزام ماشین آلات سنگین اقدام کنند.

عباس فلاحی باباجان ، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس نیز دراین جلسه بر بسیج عمومی تمامی دستگاه های اجرایی در جهت کمک به آسیب دیدگان تأکید کرد و افزود: هم اکنون این شهرستان به جهت عدم پشتیبانی استانهای معین از برنامه عقب است که امیدواریم با تداوم این کمک ها شاهد تسریع در ساخت مساکن زلزله زدگان باشیم.

