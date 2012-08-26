  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

فرهنگی از آمادگی مجلس برای کمک به زلزله زدگان خبر داد

فرهنگی از آمادگی مجلس برای کمک به زلزله زدگان خبر داد

اهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس کمک به زلزله زدگان منطقه ارسباران را یک وظیفه همگانی برشمرد و از آمادگی مجلس برای همکاری به منظور ارائه راهکار های لازم و مساعدت های ویژه برای تسریع در عملیات اجرایی ساخت اماکن مسکونی در مناطق زلزله زده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدحسین فرهنگی امروز یکشنبه با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما لزوم ساماندهی مناسب دستگاه های اجرایی و ستادهای معین این شهرستان را برای ساخت اماکن مسکونی و روستایی و اماکن دامی مورد تأکید قرار داد و افزود: کمیسیون عمران مجلس پیگیر امور مربوط به زلزله است.

فرماندار اهر نیز دراین جلسه با اشاره به خسارت جدی وارده به مناطق روستایی و شهری این شهرستان امکانات موجود و ماشین آلات فعلی را تکافوی آواربرداری سریع در جهت آغاز عملیات اجرایی ساختمانی در تمامی روستاها نداشت و از استانهای معین این شهرستان خواست نسبت به افزایش و اعزام ماشین آلات سنگین اقدام کنند.

عباس فلاحی باباجان ، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس نیز دراین جلسه بر بسیج عمومی تمامی دستگاه های اجرایی در جهت کمک به آسیب دیدگان تأکید کرد و افزود: هم اکنون این شهرستان به جهت عدم پشتیبانی استانهای معین از برنامه عقب است که امیدواریم با تداوم این کمک ها شاهد تسریع در ساخت مساکن زلزله زدگان باشیم.
 

کد مطلب 1681135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه