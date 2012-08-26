رئیس بازرسی کل کشور سه شنبه به مازندران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی سه شنبه هفته جاری با ورود به مازندران در نشست فعالان سیاسی و نخبگان استان در سالن اداره کل هواشناسی مازندران شرکت خواهد کرد.

وی با سفر به مازندران در شهرهای آمل، بابل، قائم شهر با ائمه جمعه، روحانیان، دانشگاهیان و نخبگان این شهرها نیز دیدار خواهد کرد.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، ائمه جمعه و علمای مرکز استان و گردهمایی نخبگان، فعالان سیاسی اقتصادی، بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و اعضای اتاق بازرگانی مازندران از برنامه های سفر روز دوم(چهارشنبه) حجت الاسلام پورمحمدی در مرکز استان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سومین روز سفر به مازندران، با حضور در بخش یانه سر شهرستان بهشهر در یادواره شهدای روستای کیاسر این بخش سخنرانی خواهد کرد.

پورمحمدی قرار است در این دیدارها، آخرین موضوعات سیاسی، اقتصادی، کشاورزی استان و تحولات منطقه ای و بین المللی ایران را برای مازنیها بازگو کند.









