توصیه دستجردی به مسئولان نظام سلامت درباره ارائه آمار دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز یکشنبه در حاشیه مراسم روز داروساز در پاسخ به اظهارات رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران که خواستار شفاف سازی در ارائه آمارهای غلط در خصوص مصرف دارو در کشور شده بود، گفت: من هم در خصوص برخی آمارها که توسط افراد ناآگاه منتشر می شود و ایران را در زمینه های مختلف از جمله مصرف دارو و موارد دیگر پزشکی در رتبه های برتر آسیا، منطقه و جهان قرار می دهد نظر انتقادی دارم و از دست اندرکاران دارویی و پزشکی کشور می خواهم از طریق روابط عمومی های خود به خصوص روابط عمومی وزارت بهداشت و پایگاه خبری وب­دا به روشنگری در خصوص این موارد بپردازند.

وی اظهار داشت: برخی افراد ناآگاه در مصاحبه ها یا اظهارنظرات خود درباره ارائه آمارها دقت نمی کنند که از جمله این موارد همین آمار مصرف دارو در ایران است. این آمارها به گونه ای بیان می شود که گویی ایران در این زمینه در دنیا سرآمد است، در حالی که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی در مصرف اکثر داروها از مردم ایران پیش هستند.

دکتر رسول دیناروند رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مراسم پیش از سخنان وزیر بهداشت گفت: با توجه به ارائه آمارهای نادرست در خصوص مصرف دارو در کشور و شیوع این آمارها، از جنابعالی می خواهیم از ارائه این آمارها جلوگیری کنید زیرا همانطور که مستحضرید به جز داروی آنتی بیوتیک کشورهای اروپایی در مصرف همه داروهای دیگر از ایران جلوتر هستند که علت آن هم این است که دسترسی آنان به سلامت از ما بهتر است و به طور طبیعی مصرف آنتی بیوتیک در آن کشورها کمتر است، هرچند فاصله این مصرف نیز بین ما و اروپاییان زیاد نیست.