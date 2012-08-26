وزرای خارجه لیبی، لبنان،امارات و کویت امشب وارد تهران می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات عصر امروز با همراهی هیئت دو نفره وارد فرودگاه مهرآباد تهران خواهد شد.

همچنین صباح خالد الحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت نیز در راس هیئت 14 نفره به تهران سفر خواهد کرد.

بنا بر این گزارش عاشور بن خیال وزیر خارجه لیبی نیز شامگاه یکشنبه وارد فرودگاه بین المللی مهرآباد خواهد شد.

عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان نیز در راس هیئتی امشب وارد فرودگاه امام خمینی می شود.

وزیر خارجه بحرین نیز فردا وارد تهران خواهد شد.

اجلاس عدم تعهد امروز یکشنبه در سطح کارشناسان آغاز به کار کرد و اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عدم تعهد در روزهای ۷ و ۸ شهریور ماه و اجلاس سران نیز در روزهای ۹ و ۱۰ برگزارمی‌شود.