ارسال 23 طرح از آذربایجان غربی به جشنواره سراسری علم تا عمل

به گزارش خبرنگار مهر، طاهری بخشایی بعد از ظهر یکشنبه در با خبرنگاران با بیان اینکه سومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل ، فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، گفت: در مرحله استانی این جشنواره 23 طرح در آذربایجان غربی داوری شده و برای داوری نهایی و حضور در جشنواره به تهران ارسال می شوند.

وی با بیان اینکه این جشنواره سراسری در مصلی امام خمینی (ره) تهران از تاریخ 13 لغایت 16 شهریور سالجاری برگزار می شود، اظهار داشت: این طرحها در حوزه های صنعت، کشاورزی، IT، برق و الکترونیک طراحی و به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

بخشایی ارج نهادن به مقام شامخ فناوران، نو آوران برتر در عرصه ملی از طریق معرفی طرح های فناورانه برتر در زمینه های مختلف پیشرفته، فراهم آوردن زمینه های لازم جهت توسعه و تعمیق همکاریهای نو آوری و فناوری بین مراکز علمی، صنعتی ، فناوری و اجرایی کشور، بررسی راهکارهای مناسب ، سهل و ممکن در راستای تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری کشور و ارائه دستاوردهای حاصل از تجاری سازی نتایج از فناوری و نو آوری به جامعه را از جمله اهداف این جشنواره دانست.