بازخوانی حمله شیمیایی بعثیها به مقر واحد تخریب لشکر ثارالله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موزه دفاع مقدس کرمان، محل برگزاری یادمان شهدای شیمیایی واحد تخریب لشکر ثارالله بود.

در این آئین معنوی که با حضور فرمانده وقت واحد تخریب، سردار مرتضی حاج باقری، یادگاران بازمانده از قافله شهدا و خانواده های محترم شهدا برگزار شد، ضمن بازخوانی خاطرات اولین بمباران شیمیایی رزمندگان واحد تخریب لشکر ثارالله، کلیپ هایی از مجروحین این حادثه غمبار و چگونگی شهادت آن ها مورد بازخوانی قرار گرفت.

دکتر سید عباس فروتن فیزیولوژیست و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در دوران دفاع مقدس دانشجوی پزشکی بوده، اظهار داشت: آن زمان ما اطلاعات زیادی در مورد بمب های شیمیایی نداشتیم ولی با گرفتن فیلم از مجروحین شیمیایی، مظلومیت خودمان را به جهانیان نشان دادیم.

وی با پخش کلیپی از اولین شهید شیمیایی واحد تخریب لشکر ثارالله گفت: شهید علی نقی دهیادگاری بعد از شیمیایی شدن و قبل از انتقال به آی سی یو به سختی و با تنگی نفس، ماجرای مجروح شدن خود را توضیح می دهد که این سند جنایت غیر انسانی بعثی ها بود.

فروتن در ادامه، فیلم هایی از شهیدان شیمیایی واحد تخریب لشکر ثارالله محمد رضا دانشی، محمد مهدی حسن زاده، سرایلو و احمد حیدری پور که همگی نوجوانان دلاور و با اخلاصی بودند، به نمایش گذاشت و پیرامون هر یک توضیحاتی ارائه نمود.

در ادامه سردار مرتضی حاج باقری با بیان خاطراتی از شهدای تخریب، اظهار نمود: اولین بار در جزیره مجنون شمالی در عملیات خیبر در تاریخ 23/1/63 مورد هدف بمب های شیمیایی دشمن از نوع خردل قرار گرفتیم.

وی افزود: دو نفر از پنج شهیدی که امشب یادبودشان برگزار شده، فرزند روحانی بودند که علاوه بر خودشان، پدرانشان هم در جبهه حضور داشتند.

حاج باقری اضافه کرد: این عزیزان با وجود سن کم، دریادلانی بودند که شجاعت و ایثارشان کم نظیر بود.

در این مراسم، جانباز شیمیایی دکتر غلامحسین یزدانی از رزمندگان لشکر ثارالله نیز طی سخنانی گفت: نمی دانم آنان که رفتند، از بهشت آمده بودند یا ما لحظاتی با آن ها در بهشت دمساز بودیم؟

وی خاطر نشان کرد: هر چه قدر از شهدای بزرگوار تکریم شود، باز هم حق مطلب ادا نمی شود.

دکتر یزدانی اضافه کرد: زمانی که از من برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آمد، گفتم شرمسارم از این که پیام آور آن بزرگواران باشم.

وی اظهار داشت: ما یادواره برای شهدا بسیار برگزار کرده ایم، و این بار پیشنهاد این بود که یک کار تحقیقاتی و علمی در مورد شهدا ارائه کنیم.

این یادگار دفاع مقدس افزود: در این برنامه، دکتر فروتن به روشی جدید یاد و نام شهدا را زنده کردند و با پخش کلیپ هایی از شیمیایی شدن رزمندگان، ضمن گرامیداشت آن ها، زوایای این جنایت بشری را بازخوانی کردند.

وی با بیان این که شهادت هر رزمنده، مسئولیت ما را بیشتر می کرد، گفت: هر یک از این شهدا ویژگی هایی داشتند که برای ما بهترین الگو و اسوه می باشند.

در این آئین به یاد بیش از 50 شهید واحد تخریب، شمع روشن کردند.