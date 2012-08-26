افتتاح 28 پروژه عمرانی فنی و حرفه ای در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند اعلام کرد: همزمان با هفته دولت 28 پروژه عمرانی ـ آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افتتاح و به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: این پروژه های عمرانی با هدف توسعه مهارت آموزی و بهبود و ارتقای دسترسی کارجویان و شاغلان به آموزش های فنی و حرفه ای در 13استان کشور بهره برداری می شود.

پرند افزود: 28 پروژه عمرانی ـ آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینی به مساحت 283 هزار و443 متر مربع و 47 هزار و 385 متر مربع زیربنای آموزشی، اداری و رفاهی احداث شده که در روزهای هفته دولت به بهره برداری می رسند.

وی در خصوص میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها، گفت: برای احداث و تجهیز این پروژه ها 30 میلیارد تومان هزینه شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بیان داشت: با توجه به اینکه بخش عمده اعتبارات احداث این پروژه ها، بالغ بر 24 میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی تامین شده است، انتظار می رود با عنایت خاص استانداران در تخصیص اعتبارات لازم و کافی به پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور، شاهد بهره برداری از سایر پروژه ها در طول سال جاری از جمله ایام ا... دهه مبارک فجر باشیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: این پروژه های عمرانی ـ آموزشی بر اساس نیاز شهرهای مختلف کشور به آموزش های مهارتی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، هرمزگان احداث شده اند.

پرند اضافه کرد: 28 پروژه عمرانی ـ آموزشی احداث شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ 17مرکز آموزش فنی و حرفه ای، 2 مرکز ارتقای مهارت در شهرک های صنعتی، 2 مرکز سنجش مهارت و 2 سالن آزمون، و همچنین سالن های چند منظوره، رستوران، خوابگاه شبانه روزی و ساختمان اداری را شامل می شود که تأمین اعتبار لازم برای تجهیز مراکز یاد شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مبلغ 6 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی صورت گرفته است.