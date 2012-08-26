طرح بهسازی و نوسازی دامداری های سنتی در شهرستان آبیک اجرا شد

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح بهسازی و نوسازی اماکن دامی هر ساله در سطح دامداری های سنتی اجرا می شود که در سالجاری بهسازی این اماکن در شش واحد سنتی با متراژ دو هزارو 400 متر مربع انجام شد.

وی در ادامه به اهمیت و مزایای اجرای طرح اشاره کرد و افزود: طرح نوسازی و بهسازی دامداری ها به منظور بهداشتی کردن واحدهای دامداری سنتی، کاهش میکروبی شیر، تسهیل در شستشوی واحدها و همچنین جلوگیری از نفوذ انگل های خارجی در درزهای دیوارها و کف دامداریها اجرا می شود.

لطفی برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی برای بهداشت و ضد عفونی جایگاههای دام سنتی را در نحوه اجرای صحیح این طرح و همچنین افزایش و ارتقاء سطح اطلاعات دامداران سنتی مهم و ضروری دانست.

وی یادآورشد: با پیش بینی های انجام شده با اجرای درست این طرح در سطح بخش ها و روستاهای استان شاهد ساماندهی و بهبود ساختار واحدهای دامداری روستایی از نظر بهداشتی و افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی باشیم.