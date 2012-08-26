سارق هنگام سرقت از خودرو دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی خود به فردی مشکوک و با زیر نظر قرار دادن رفتار وی، فرد مذکور را در حال سرقت از قطعات یک دستگاه خودروی پراید دستگیر کردند.



در ادامه پس از انتقال نامبرده به کلانتری با استعلام پراید و تحقیق از متهم مشخص شد وی خودرو را از یکی از خیابان های اصلی استان سرقت کرده است.



نیروی انتظامی پشتیبان اقدامات فرهنگی شهرداری در زمینه های مختلف باشد



فرمانده انتظامی استان قم در دیدار با شهردار قم اظهار داشت: بحث زیباسازی و زحمات کارکنان شهرداری بر کسی پوشیده نیست، کلانشهر مهمی مانند قم که از جایگاه و حساسیت های بالایی برخوردار است افراد شایسته و کارآمدی نیاز دارد.



سردار کاظم مجتبایی گفت: مجموعه نیروی انتظامی به صورت عامل و بخش هایی مانند راهنمایی و رانندگی و فرماندهی انتظامی شهرستان قم به صورت خاص با مجموعه ماموریت های شهرداری ارتباط مستقیم دارند که اگر به صورت تعریف شده ادامه یابد عوایدی که نصیب استان و شهر قم می شود بهتر از گذشته است.



وی تصریح کرد: نیروی انتظامی باید پشتیبان اقدامات فرهنگی شهرداری در زمینه های مختلف باشد و از طرفی شهرداری نیز می تواند پشتیبان و مددکار خوبی به پلیس در زمینه ترافیک باشد که هر کدام به نوعی در تامین نظم و امنیت استان تاثیرگذار است.



سردار مجتبایی ادامه داد: نیروی انتظامی در صورتی که بر پایه اخلاص شکل بگیرد مطمئنا در افزایش توان دستگاه ها و نتایج مطلوبی که این توان در بخش های امنیتی- انتظامی ایجاد می کند فرصت مغتنمی برای شهرداری و نیروی انتظامی ایجاد می کند تا از آن بهره گیری کنند.



فرمانده انتظامی استان قم گفت: وضع ظاهر پلیس در مسئولیت ها ومدیریت می تواند بسیار حائز اهمیت باشد اگر غیر از این باشد نه تنها امنیت برای مردم برقرار نمی شود بلکه بی انضباطی و نا امنی به بار می آورد.



وی بد برخورد کردن، تند برخورد کردن و ظاهر نامناسب را سبب نا امنی دانست و افزود: پلیس در برقراری امنیت از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.



ماموران راهنمایی و رانندگی حداقل 20 نقطه حساس قم را پوشش می دهند



فرمانده انتظامی استان قم ضمن تقدیر از زحمات پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: ماموران راهنمایی و رانندگی استان قم با استقرار در کانکس های موقت ایجاد شده در وسط و کنار خیابان حداقل 20 نقطه حساس شهر را پوشش می دهند.



سردار مجتبایی با اشاره به اینکه پاسگاه های راهنمایی و رانندگی در استان باید نماد نظم و امنیت باشند از طرح و اخذ مجوز برای تابلوهای راهنمایی و رانندگی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: باید با طراحی و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی متحدالشکل و استقرار آن در مکان مناسب، شرایط تسهیل در مراجعه شهروندان به کانکس های راهنمایی و رانندگی در استان را فراهم کرد.



وی از نتایج راه اندازی کلانتری شهرداری در قم عنوان داشت: در ماه های آینده دستفروشان را ساماندهی خواهیم داد.

ایجاد فضای سبز در پیشگیری از جرم ضروری است



در ادامه شهردار قم با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات متعدد در کمیته تعامل شهرداری با نیروی انتظامی استان قم گفت: با تصمیم گیری هایی که در این کمیته انجام می شود نباید پروژه ای ناقص بماند.



محمد دلبری تعامل شهرداری با مجموعه راهور را نیز در کاهش ترافیک مثبت ارزیابی کرد و افزود: با تعاملاتی که در روزهای 13 و 14 خرداد بین این دو نهاد صورت گرفت شاهد کاهش وضعیت ترافیکی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.



وی در پایان ایجاد فضای سبز را در پیشگیری از جرائم موثر دانست و اظهار داشت: باید با برنامه ریزی صحیح و اختصاص بودجه مناسب در استان قم به این امر توجه بیشتری شود.