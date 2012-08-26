اردوی تیم ملی بوکس جوانان در مازندران ادامه دارد

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی بوکس جوان ایران با 13 ورزشکار از سوم شهریورماه اردوی آماده سازی خود را در سالن ورزشی امام خمینی (ره) شهرستان نور برپا کرده است.



وی افزود: ملی پوشان در اردوی مازندران، زیر نظر اکبر احدی و مجتبی فرجی اعضای کادرفنی در دو نوبت صبح و عصر تمرینات آماده سازی خود را پیگیری می کنند.



رئیس هیئت بوکس مازندران اضافه کرد: در این اردو دو بوکسور مازندرانی به نام های هومن طوقانی در وزن 48 کیلوگرم و سالار طهماسبی در 75 کیلوگرم حضور دارند.



جعفری ادامه داد: مجتبی فرجی یکی از مربیان تیم ملی بوکس جوانان ایران مازندرانی است که از سوی فدراسیون در این اردو درکنار ملی پوشان حضور دارد.



وی با اشاره به اینکه تیم ملی اواخر ماه جاری در یکی از کشورهای ارمنستان و ترکیه اردوی پایانی خود را پیش از شرکت در مسابقات جهانی برپا خواهد کرد، اضافه کرد: در پایان اردوی مازندران و خارج از کشور، سه نفر از جمع اردو نشینان کنار گذاشته خواهند شد.



وی یاد آورشد: تیم ملی بوکس جوان ایران با 10 ورزشکار 24 مهرماه درمسابقات جهانی تایلند شرکت می کند.