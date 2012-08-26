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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

میرزایی اصل:

بستر و زیر ساخت های توسعه همه جانبه شهرستان سنندج مهیا است

بستر و زیر ساخت های توسعه همه جانبه شهرستان سنندج مهیا است

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج گفت: در حال حاضر بستر و زیرساخت های مناسب برای توسعه همه جانبه شهرستان سنندج مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: در هفته دولت 95 پروژه با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که این نشان از توجه مسئولان استان به توسعه و آبادانی این شهرستان دارد.

وی افزود: طی سال جاری نیز در سطح شهرستان سنندج 45 پروژه اجرایی با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال در دست اجرا است و این نشان از عملکرد خوب دستگاه های دولتی دارد.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: خوشبختانه آهنگ فعالیت ها بسیار مناسب است و انتظار می رود با استمرار این فعالیت ها در آینده نزدیک شاهد توسعه همه جانبه شهرستان باشیم.

میرزایی اصل با مقایسه عملکرد سال قبل با سال جاری یادآور شد: در سال گذشته از 190 روستای موجود تنها 56 روستا تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب بودند و در حال حاضر 76 روستا از خدمات آب و فاضلاب بهره مند هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته 234 کیلومتر آسفالت در راه های روستایی داشته ایم و با افزایش 55 کیلومتری در سال جاری 285 کیلومتر راه آسفالت شده داریم.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: در حال حاضر 59 روستا از نعمت گاز برخوردارند که انتظار می رود تا پایان سال جاری تعداد دیگری از روستاهای شهرستان سنندج از نعمت گاز برخوردار شوند.

میرزایی اصل گفت: اجرای پروژه های عظیمی همچون کمربندی 17 شهریور، اتصال بلوار کردستان به جاده ساحلی، احداث تقاطع های غیر هم سطح در بلوار شهید ورمقانی، دانشگاه کردستان و ساماندهی ورودی های شهر از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال جاری است.

وی در پایان یادآور شد: انتظار می رود مسئولان دستگاه های اجرایی با تعامل و همکاری بیشتر در راستای توسعه و اشتغال پایدار استان گام بردارند.

کد مطلب 1681195

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