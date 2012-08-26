بستر و زیر ساخت های توسعه همه جانبه شهرستان سنندج مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: در هفته دولت 95 پروژه با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که این نشان از توجه مسئولان استان به توسعه و آبادانی این شهرستان دارد.

وی افزود: طی سال جاری نیز در سطح شهرستان سنندج 45 پروژه اجرایی با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال در دست اجرا است و این نشان از عملکرد خوب دستگاه های دولتی دارد.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: خوشبختانه آهنگ فعالیت ها بسیار مناسب است و انتظار می رود با استمرار این فعالیت ها در آینده نزدیک شاهد توسعه همه جانبه شهرستان باشیم.

میرزایی اصل با مقایسه عملکرد سال قبل با سال جاری یادآور شد: در سال گذشته از 190 روستای موجود تنها 56 روستا تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب بودند و در حال حاضر 76 روستا از خدمات آب و فاضلاب بهره مند هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته 234 کیلومتر آسفالت در راه های روستایی داشته ایم و با افزایش 55 کیلومتری در سال جاری 285 کیلومتر راه آسفالت شده داریم.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: در حال حاضر 59 روستا از نعمت گاز برخوردارند که انتظار می رود تا پایان سال جاری تعداد دیگری از روستاهای شهرستان سنندج از نعمت گاز برخوردار شوند.

میرزایی اصل گفت: اجرای پروژه های عظیمی همچون کمربندی 17 شهریور، اتصال بلوار کردستان به جاده ساحلی، احداث تقاطع های غیر هم سطح در بلوار شهید ورمقانی، دانشگاه کردستان و ساماندهی ورودی های شهر از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال جاری است.

وی در پایان یادآور شد: انتظار می رود مسئولان دستگاه های اجرایی با تعامل و همکاری بیشتر در راستای توسعه و اشتغال پایدار استان گام بردارند.