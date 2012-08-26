به گزارش خبرگزاری مهر، سانگ هفته گذشته با انعقاد قراردادی 15 میلیون پوندی به بارسلونا پیوست. این هافبک 24 ساله کامرونی گفت: من عاشق آرسنال هستم و هرگز نمی‌خواستم این تیم را ترک کنم. اما یک روز صبح از خواب بلند شدم و موضوع انتقالم به باشگاه بارسا را از طریق روزنامه‌ها متوجه و شگفت‌زده شدم.

وی افزود: واقعا به باشگاه آرسنال متعهد بودم و قصد داشتم در خصوص قرارداد جدید با سران امارات وارد مذاکره شوم. اما باشگاه آرسنال زمان مذاکره را به تعویق انداخت و سر من را کلاه گذاشت. قصد داشتم قراردادی پنج ساله با آرسنالی‌ها ببندم اما سر از بارسلونا درآوردم.

بر پایه گزارش سان، سانگ در اوت 2007 با مبلغ یک میلیون پوند از باستیا به آرسنال پیوست و 197 بار با پیراهن تیم لیگ برتری به میدان رفت. او فصل گذشته 46 بار برای آرسنال به میدان رفت و پس از "رابین فن پرسی" به عنوان دومین بازیکن برتر آرسنال از نگاه هواداران فوتبال انتخاب شد.