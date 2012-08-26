79 مدیر و کارمند ادارات آمل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آمل ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: عملکرد مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی این شهرستان در یک سال گذشته ارزیابی و مورد تجلیل قرار گرفتند.



یدالله اکبرزاده افزود: کسب رتبه دوم در برگزاری انتخابات مجلس در سایه تعامل و همکاری دستگاه های اداری آمل بوده است.



وی ادامه داد: اندیشه های بلند شهید رجایی و باهنر کلید راهبردی برای همه دولتمردان برای احیای حق محرومان، عدالت و خدمات رسانی صادقانه به جامعه است.



وی بیان داشت: عمر دولت شهیدان رجایی و باهنر بسیار کوتاه بود ولی عشق خدمت به محرومین سرلوحه کار دیگر دولتمردان شد.



فرماندار آمل با بیان اینکه دولت های نهم و دهم ادامه دهندگان راه آن شهیدان بوده و هستند ادامه داد: تمام تفکرات دولت احمدی نژاد رسیدگی به محرومان و برقراری عدالت در جامعه است.



اکبرزاده با اشاره به اینکه همه کارمندان دستگاهها نمونه هستند افزود: افرادی امروز به عنوان نمونه انتخاب شدند وظیفه کاری شان چند برابر شده و باید ازاین عنوانی که کسب کردند دقت و تلاش درکار خود را بالا ببرند.