سانتریفیوژ جدید در فردو/رضایت دختران دانشجو از تفکیک/انتخابات ایران در دستور غرب

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنی‌های سایت‌های اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

سانتریفیوژهای جدید در فردو،رضایت دختران دانشجو از تفکیک،انتخابات ایران در دستور غرب،شکست غرب در مقابل بشار اسد،ماهواره جدید طلوع،وزیر کار مسئول اجرای حکم مرتضوی،دادخواست کانادا علیه خاوری، سینما وماهایا پطروسیان برخی عناوین این شماره است:

قدس:دختران از تفکیک راضی اند.حجت‌الاسلام سیدصدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت:از زمان جداسازی کلاسهای دختران وپسران، دختران می گویند که دیگر می توانیم به راحتی سر کلاس کنفرانس بدهیم.

بصیرت

*برخی منابع غربی می گویند دولت آمریکا با مشورت انگلستان بحث هایی را در این باره آغاز کرده است که انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 در ایران چگونه می تواند بر مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 اثر بگذارد. پایگاه خبری المانیتور که به وزارت خارجه آمریکا نزدیک است و افرادی مانند «لورا روزن» آن را اداره می کنند، روز 19 مرداد در گزارشی خبر داد که مقام های غربی مایل به پیروزی کاندیدایی در انتخابات هستند که مایل باشد انتظارات آمریکایی ها را برآورده کند.این پایگاه اینترنتی همچنین از قول یک دیپلمات نوشت: غربی ها مایلند وزارت خارجه در آینده مذاکرات هسته ای ایران نقش برجسته تری داشته باشد.به عقیده کارشناسان این نشان دهنده آن است که آمریکایی ها از محوریت شورای عالی امنیت ملی ایران در مذاکرات خرسند نیستند. همچنین برخی گزارش ها نشان دهنده آن است که سرویس های اطلاعاتی آمریکا برآورد کرده اند احتمال توافق با ایران درباره مسئله هسته ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت.این ارزیابی می تواند دو منشأ داشته باشد؛ یکی اینکه آمریکایی ها تصور می کنند در آستانه انتخابات فشارها بر ایران چنان سنگین می شود که آن را به سمت مصالحه سوق می دهد و احتمال دوم هم این است که آمریکایی ها آدرس های اشتباهی از داخل از جانب برخی جناح ها دریافت کرده باشند.به گفته منابع دیپلماتیک، غربی ها سفارتخانه های آلمان، استرالیا و فرانسه را مأمور جمع آوری اطلاعات از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در تهران کرده اند.

*اگر اخضر ابراهیمی ارائه و برنامه غربی را برای شکل دهی به سهمیه های طائفه ای و سیاسی در مشارکت در قدرت را بپذیرد، از او استقبال می شود و اگر نتواند این پرژوه را به پیش ببرد، سرنوشتی همچون کوفی عنان خواهد داشت.مکانیزم لازم برای پیشبرد این طرح بر شرایط و توان گروه های تروریستی در داخل سوریه مرتبط است و اگر آنها در عملیات های ارتش سوریه به شکل حداکثری سرکوب شوند، قدرت چانه زنی در عرصه سیاسی برای پیشبرد مهندسی سیاسی قدرت در سوریه نیز تضعیف می شود، لذا انتظار این است که مجدداً تمامی توان ارتجاع عرب و غرب برای فعال کردن نقاط بحرانی در سوریه به کار گرفته شود و مرزهای لبنان و ترکیه به شکل خاص و عراق و اردن به شکل عام شاهد انتقال افراد مسلح و تسلیحات لازم به داخل سوریه باشند.آنچه باید اخضر ابراهیمی محقق نماید این است که به گروه های تروریستی و مسلح مشروعیت بخشیده و سهم قدرت و مشارکت در قدرت را مطالبه نماید و در نقش میانجی صلح، به تحکیم وضعیت و امتیازات سیاسی آنها در سوریه بپردازد.

*آمریکا: خواهان جنگ با ایران نیستیم.روزنامه نیویورک‌تایمز 24 آگوست 2012 (3 شهریور) به راهبرد دولت آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران پرداخت و نوشت سخنگوی کاخ سفید گفت این موضوع، ارزیابی کاخ سفید را تغییر نخواهد داد و راه‌حل دیپلماتیک در قبال مسئله هسته‌ای ایران همچنان باقی است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش می‌کند بدون رساندن سطح تنش به بحران، قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، بر ایران فشار آورد. بنابراین، کاخ سفید بر گام‌هایی به‌منظور اعمال فشار بر رهبران ایران از جمله انزوای دیپلماتیک، تحریم و خرابکاری، تأکید می‌کند و از بحث در مورد علت تأثیرگذار نبودن این اقدام بر برنامه هسته‌ای ایران سر باز می‌زند. در عین‌حال، نتانیاهو محاسبات متفاوتی دارد و معتقد است زمان برای مهار ایران رو به پایان است و بر حمله نظامی سریع به تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید می‌کند.

*سیدحسن نصرالله در سخنرانی خود در مراسم جشن فارغ التحصیلی فرزندان شهدای مقاومت که به طور مستقیم از شبکه تلویزیونی المنار لبنان پخش شد، گفت: امروز ما با جنگی از نوع دیگر مواجه هستیم که امام خامنه ای از آن تحت عنوان جنگ نرم یاد کردند و آمریکا و رژیم صهیونیستی رهبری آن را برعهده دارند. وی در ادامه افزود: کسانی که جنگ نرم را اداره می کنند، هم اکنون به دنبال راز قدرت مقاومت هستند، آنها می دانند که توان اشغال و تصرف اراضی ما را ندارند، به همین دلیل به سراغ عقل ها و اندیشه ها و دیدگاه ها و فرهنگ ما رفتند تا مردانی چون علی و احمد عنیسی نداشته باشیم. وی در ادامه افزود: رسانه ها و شبکه های ماهواره ای تمام تلاش خود را بر کوچک شمردن و تحقیر ارزش های مقاومت و شهادت و تمام ارزش های ما متمرکز کرده اند تا به این ترتیب بر مجموعه ارزش ها و مقدساتی که به آنها ایمان داریم، غلبه کنند

مشرق:

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی مشرق، با اشاره به یادداشت اخیر تیمور علی‌ عسگری، مشاور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بیان داشت: بنده مطلب جناب آقای علی عسگری را مطالعه و بسیار تعجب کردم چون علی‌الظاهر اعتراض ایشان به مسئله "حرمت شکنی" بوده است اما در دل مطلب خود حرمت‌شکنی‌های مختلفی را انجام داده بودند که جای تامل و تاسف دارد.وی با اشاره به مفاد دیگری از یادداشت تیمور علی‌عسگری خاطرنشان کرد: این نوع اهانت‌ها را به علما و بزرگان نباید بپذیریم همچنان که قبل از انتخابات نیز ما اصرار می‌ورزیدیم که به هیچ وجه نباید به بزرگانی همچون حضرات آیات یزدی، مهدوی کنی و مصباح یزدی جفا و اهانت روا داشته شود و می‌بایست قدر و منزلت آنها پاس داشته شود؛ اینک هم این جنس گفته‌ها که اهانت‌هایی به آیت‌الله مصباح یزدی در آن برجسته است را نمی‌پذیریم.

کیهان:

*شیرازه این کتاب (یادداشت روز حسین شریعتمداری) : حمایت گسترده رهبر معظم انقلاب از دولت و توصیه های دلسوزانه و کارشناسانه ایشان به ریاست محترم جمهوری و اعضای کابینه، ضمن آن که سرمایه بزرگی برای دولت و تقدیری جانانه از سال ها تلاش بی وقفه و متراکم دولتمردان است، برای تمامیت نظام، اعم از قوای سه گانه و سایر مراکز و سازمان ها و ارکان جمهوری اسلامی ایران نیز، ظرفیت پرحجم و دامنه داری فراهم آورده است، که در بیانی دیگر می توان و باید آن را شیرازه کتاب نظام تلقی کرد و سلامت و درستی حرکت اجزاء خرد و کلان جمهوری اسلامی ایران را در پیوند با این شیرازه به ارزیابی نشست. تاکید بر شعارهای انقلاب اسلامی، ساده زیستی، مردم دوستی، پاکدستی، استکبارستیزی، حمایت از محرومان، شجاعت در برخورد با مفاسد اقتصادی و... آموزه هایی هستند که همه قوا موظف به ظرفیت سازی برای تحقق آنند.

*ویلیام هیگ با اشاره به صدور حکم اعدام برای چند تن از عناصر تروریست وابسته به گروهک های تجزیه طلب گفته است: این نقض حقوق بشر مشمئز کننده و شرم آور است و ما عمیقاً از این موضوع متاثر شدیم.

*ایران قطب ثبات در خاورمیانه است با چنین کشوری نمی توان درگیر شد . روزنامه تاگس سایتونگ در ارزیابی چالش های موجود در خاورمیانه و نگاه غرب به ایران، از قول میشائل لودرس کارشناس خاورمیانه نوشت: غرب به جای تلاش برای مصالحه با ایران همواره کوشید این کشور را زیر فشار بگذارد و در انزوا قرار دهد.

جام جم

*آرتور ناول مشاور نخست وزیر سابق انگلیس ، معتقد است ، تعداد بیماران روانی در انگلیس رو به افزایش است.به گزارش وولف شراین ، استاد روان شناسی دانشگاه متروپلیتن لندن و رئیس اندیشکده پرسوزا معتقد است با القای تفکرات نژاد پرستانه توسط رژیم سلطنتی حاکم به مردم انگلیس یک نوع تنفر پنهان در وجود آنها بروز پیدا می کند که موجب اختلالات شدید روانی است.آرتور ناول می گوید افکار هایی که موجب تنش زایی و جمع گریزی می شود ممکن است انسان را به انزوایی بکشاند که این انزوا نا معقول بوده و اثرات مخربی چون قتل ، دزدی ، تجاوز های غیر عادی و در مواردی ترس را در پی دارد.

*قاهره با وجود هشدارهای جدی صهیونیست ها تاکید کرد حضور نیروهایش در سینا از امور داخلی مصر است و کسی حق دخالت در این باره را ندارد.این اقدام مقامات مصری در حالی صورت می‌گیرد که مقامات رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته درخواست‌های مکرری مبنی بر خروج هرچه سریع‌تر نظامیان مصر از صحرای سینا را به قاهره مخابره کرده‌اند.

فارس: رضا گلپور نویسنده «شنود اشباح» به دلیل نشر اکاذیب و توهین و افترا به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.

جمهوری اسلامی

* فشارها بر دولت ترکیه در روزهای اخیر افزایش یافته است. اعتراض احزاب به خاطر دخالت دولت ترکیه در بحران سوریه، تظاهرات علوی‌های ترکیه علیه دولت به خاطر مشکلاتی که افراطیون برای آنها ایجاد کرده‌اند و حملات گروه "پ. ک. ک" (کردهای ترکیه) به نظامیان از جمله این فشارهاست. در تازه‌ترین اقدامات، دیروز "پ. ک. ک" اعلام کرد 17 نظامی ارتش ترکیه را در منطقه جنوب شرقی این کشور به قتل رسانده است. دولت ترکیه که به تحریک آمریکا به شورشیان سوریه کمک نظامی وتدارکاتی می‌کند اکنون در گردابی از اعتراضات و فشارها گرفتار شده است.

* هیات امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی روز جمعه شماری از زایران شیعه این کشور را به بهانه صلوات فرستادن با صدای بلند در مسجدالنبی بازداشت کردند.

وطن امروز

*منابع خبری از دست به کار شدن مجدد «بندر بن سلطان»، رئیس سرویس اطلاعات رژیم سعودی برای آغاز دور جدیدی از فعالیت‌های سیاسی و جاسوسی علیه سوریه و ایران خبر می‌‌دهند. نشریه فرانسوی «اینتلیجنس‌آنلاین» اعلام کرد افسران سازمان اطلاعات رژیم سعودی و ترکیه عملا در پایگاه نظامی «اضنه» در خاک ترکیه که تنها 100 کیلومتر با سوریه فاصله دارد، مستقر هستند و با یکدیگر در امر آموزش تروریست‌‌های مسلح سوری و نظارت بر عملیات‌های آنها در سوریه همکاری می‌‌‌کنند.

فرارو:اسدا... بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه گفت:یک موتلفه‌ای برجسته را نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهیم کرد.

جایزه برای شکست عالم شیعه!

العالم:دانش وپاسخهای قاطع وبدون نقص«علامه سید کمال حیدری» در مناظره ها،موجب شده سعودی‌ها جهت تشویق افراد برای شکست دادن این عالم شیعه در مناظره، یک میلیون ریال سعودی (معادل پانصد میلیون تومان) جایزه تعیین کنند.

محدوده

*تشدید درگیری‌های جریان مذهبی و نظامیان در سرزمین‌های اشغالی؛ دستور حاخام­های ارتدوکس به طلاب یهودی برای امتناع از خدمت ؛ خاخام ها با انتشار نامه­ای در روزنامه «یاتد نعمان» روزنامه متعلق به ارتدوکسهای افراطی، از دانشجویان مذهبی خواستند تا هیچ فرمی را در ارتباط با سربازی پر و امضا نکرده و تنها علاقه خود به مطالعه تورات را ابراز کنند.

*محمد صادق الحسینی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی "محدوده" با تأکید بر اینکه ارتش سوریه به زودی و در عملیات های آتی تمام مناطق این کشور را از جبهه معارضین پاکسازی می کند، ابراز داشت: در شرایط حاضر جبهه غرب به همراه کشورهای مرتجع عربی به این نتیجه رسیده اند که طرح غلبه بر حکومت بشار اسد و در نهایت ساقط کردن این رژیم با ابزار نظامی و جنگ رسانه ای بی فایده است به همین دلیل با مأیوس شدن از این حالت به دنبال اهداف دیگری خصوصا در جنگ نرم می گردند.

*یکی از عناصر جریان انحراف رایزنی هایی را به منظور انتصاب خود به عنوان« رایزن اقتصادی ایران در روسیه» آغاز کرده است. یکی از عناصر جریان انحراف رایزنی هایی را به منظور انتصاب خود به عنوان« رایزن اقتصادی ایران در روسیه» آغاز کرده است.به گزارش "محدوده"، فرد مزبور که طی چند سال گذشته پست های متعددی را تجربه کرده هنوز امکانات دولتی پست پیشین خود را در اختیار دارد.گفته می شود، در اختیار داشتن 5 خودرو و خانه ای در خیابان فرشته بخشی از این امکانات می باشد.از دیگر سو شنیده شده وی برای گرفتن حکم خود برای رایزن اقتصادی ایران در روسیه مدیحه سرایی لیدر جریان انحراف را در دستور کار خود قرار داده است

فارس: وزیر سابق امورخارجه گفت: طی یکسال و نیم گذشته جمعی از اعضای سابق دولت‌های نهم و دهم با برپایی جلساتی به بررسی مسائل مختلف و کلان کشور می‌پردازند.متکی با بیان اینکه در این جلسات مباحث کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد، اظهار داشت: همچنین مسائل حوزه اقتصادی، تحلیل و ریشه‌یابی برخی جریانات از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، انرژی، نظام پولی و بانکی و فضای کسب‌ و کار و تعاملات بین‌المللی در چارچوب بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد بررسی کارشناسانه قرار می‌گیرد.عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: حاصل جلسات فوق براساس یک تصمیم جمعی تحت عنوان یک نامه توسط تیمی 5 نفره از وزرای سابق به همراه راهکارهای پیشنهادی نگارش و تدوین شد و با امضای حدود 15 نفر از اعضای این جلسه برای مقام معظم رهبری ارسال شد.این عضو کابینه دولت‌های نهم و دهم، تصریح کرد: در هیچ کجای نامه از رئیس جمهور و یا خلع ید وی از نوع ادعاهای مطرح شده سخنی به میان نیامده و تفسیرهای گوناگون مانند ستاد فرا ‌قوه‌ای که عمدتاً از سر بی‌اطلاعی بیان شده، در این نامه ذکر نشده است.

ایران هسته ای:

*اطلاعات منتشر شده از جانب منابع غربی حکایت از آن دارد که ایران دو آبشار 174 تایی دیگر به ماشین های سانتریفیوژ موجود در فردو اضافه کرده است.دیوید سانگر در گزارشی برای روزنامه نیویورک تایمز و فردریک دال در گزارشی برای خبرگزاری رویترز از وین هر دو در روز جمعه 3 شهریور 1391 خبر دادند که ایران علاوه بر حدود 1000 (6 آبشار 174 تایی) ماشین قبلی، نصب دو آبشار 174 تایی از ماشین های سانتریفیوژ در فردو را به پایان رسانده است.منابع داخلی این خبر را رد نکرده اند.فردو نهایتا گنجایش 3000 ماشین سانتریفیوژ را دارد.

*آخرین دور مذاکرات کارشناسی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی پایان یافت که آژانس همچنان از ارائه ضمانت هایی که ایجاد کننده حداقل اعتماد برای طرف ایرانی باشد خودداری می کند.دکتر علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از طرف ایران، و هرمان ناکارتس و رافائل گروسی معاون امور پادمان و دستیار مدیر کل آژانس روز جمعه 3 شهریور 1391 (24 اوت 2012) در یک جلسه 3 ساعته درباره نحوه رسیدگی به مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس مذاکره کردند.تنها نتیجه نشست این بود که بنا شد این مذاکرات ادامه پیدا کند.دیپلمات هایی که «ایران هسته ای» با آنها گفت وگو کرده می گویند این درست است که آژانس در نشست روز جمعه خواهان دسترسی به پارچین شده ولی به هیچ وجه اینگونه نیست که ایران با ایران درخواست مخالفت کرده باشد، بلکه ایران به صراحت اعلام کرده است که در صورت نهایی شدن مدالیته کاری بین ایران و آژانس، آژانس به سرعت به پارچین دسترسی پیدا خواهد کرد.

فارس: محمد اسلامی معاون امور صنعتی و تحقیقات وزارت دفاع، به روند شکل‌گیری برخی دستاوردها و بررسی اخبار جدید در حوزه طراحی و تولید سامانه های دفاعی پرداخته است. نسل‌های جدید موشکی و انواع موشک‌هایی که امروز در اختیار نیروهای مسلح قرار دارند با سرعتی چند برابر صوت آنقدر برق‌آسا عمل می‌کنند که قبل از رهگیری و کشف توسط دشمن، به اهداف مورد نظر اصابت می‌کنند.با افزایش برد موشک‌های کروز که در سال آینده خواهیم داشت، دشمن را تا کیلومتر‌ها از مرزهای دریایی عقب خواهیم زد چون هر چقدر برد موشک‌های ما بالاتر رود، آنها مجبور می‌شوند از مرزهای ما فاصله بیشتری بگیرند.ماهواره‌ 100 کیلوگرمی طلوع که از ماندگاری برابر با استانداردهای مشابه خود برخوردار است، در سال آینده ان‌شاءالله با ماهواره‌بر سیمرغ پرتاب و در مدار قرار خواهد گرفت.ناوشکن «ولایت» تا آخر سال جاری به آب‌اندازی می‌شود. ساخت نسل سوم هواپیماهای گشت دریایی با قابلیت‌های جدید از دیگر برنامه ها است.

اشراف

*اندیشکده آمریکایی بلفر در نظر دارد به نقد و بررسی فیلم ایرانی «جدایی نادر از سیمین» بپردازد.

* اندیشکده «ویلسون» در گزارشی به نوشته «آرون دیوید میلر» آورده است: حکومت «بشار اسد» آخرین حربه خود را رو کرده است، اما هنوز تا پایان داستان کش و قوس‌هایی وجود دارد. دشوارترین بخش داستان این است که مشخص نیست چه کسی یا چه چیزی در نهایت حکومت را در دمشق در دست خواهد گرفت. در واقع درباره بخش عمده اکثریت خاموش سوری‌ها، سنی‌ها و علوی‌ها که مسئول طول عمر «اسد» بوده‌اند، صحبتی نشده است. در این گزارش به کشورهایی که بیشتری تأثیر را از جنگ داخلی سوریه می‌پذیرند پرداخته می‌شود.

* انتشارات «نوا» (Nova) کتابی را با عنوان «دور زدن ایران: تولید نفت و تنگه هرمز» به قلم «اوردوین رایت» و «کالن استوارت» در تاریخ 30 سپتامبر سال جاری میلادی روانه بازار خواهد کرد.در معرفی این کتاب آمده است: به تازگی برخی از مقامات ایران بار دیگر تهدید به بستن و یا اعمال کنترل بر روی تنگه هرمز کردند. به نظر می‌رسد تهدیدات ایران نشأت گرفته از احتمال اعمال تحریم‌های چند جانبه جدید باشد، که برای هدف قرار دادن صادرات نفتی و دیگر محصولات انرژی که شاهرگ اقتصادی ایران هستند، صورت گرفته است.قابلیت‌های ارتش آمریکا و متحدانش در منطقه قدرتمند باقی مانده است و این باعث می‌شود تا بسته شدن کامل تنگه هرمز برای مدت طولانی بعید به نظر برسد. با اینحال، چنین تهدیداتی می‌تواند تنش‌ها را در بازارهای جهانی انرژی افزایش دهد و همین امر سبب می‌شود تا آمریکا و دیگر مصرف کنندگان جهانی نفت، خطرات ناشی از درگیری‌های احتمالی در خاور میانه را زیر نظر داشته باشند.

*اندیشکده مرکز بین‌‌المللی مطالعات استراتژیک: همه تغییرات سوریه به نفع ایران ختم می‌شود .یک اندیشکده آمریکایی می‌نویسد: طی سال‌ها ایران نشان داده که انعطاف‌پذیری زیادی در مقابل شرایط متغیر منطقه‌ای دارد و به ساخت قدرت «نرم» خود در دوران پس از اسد نیز ادامه خواهد داد.اندیشکده «مرکز بین‌‌المللی مطالعات استراتژیک» در مقاله‌‌ای به قلم «دینا اسفندیاری» در مقاله‌‌ای نوشت: طی سال‌ها ایران نشان داده که انعطاف‌پذیری زیادی در مقابل شرایط متغیر منطقه‌ای دارد. برکناری حکومت اسد متفاوت از چالش‌های دیگری که ایران در گذشته با آنها مواجه بوده و با موفقیت پشت سر گذاشته نیست. شاید به این دلیل باشد که ایران تصمیم گرفته در حال حاضر هم‌چنان از سوریه حمایت کند و نقشه تغییر موضع را به بعد واگذار کند.

*«موسسه تحقیقاتی امنیت ملی اسرائیل» با اشاره به ضعف‌های داخلی این رژیم می‌نویسد: مفسران معتقدند با وجود عدم‌آمادگی جبهه مردمی، دورنمای درگیری احتمالی با ایران، شکست بالقوه اسرائیل است.

نسیم

*'مانموهان سینگ'، نخست وزیر هند پیش از سفر به تهران و در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ با وجود فشارهای آمریکا، هند به دنبال گسترش مبادلات تجاری خود با ایران است و جز تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های اعمال شده از سوی سایر کشورها را نمی‌پذیریماین خبر را "اکونومیک تایمز" منتشر کرده است.

*داریوش ارجمند: در سینمای ما دماغ سر بالا، چشم سبز، موی صاف، گونه برجسته، لب بوتاکس شده و زیر ابرو برداشتن جزو شرایط اولیه بازیگری شده است/ هنر، ولنگاری و بی بند و باری نیست، بی تعهدی و هر چه بادا باد نیست، هنر نفس تعهد و باری سنگین روی دوش هنرمند است

*اعتراضات مردمی در عربستان مردم شهر قطیف در شرق عربستان شب گذشته در اعتراض به ضرب و شتم زنان شیعه در مسجد الحرام توسط نظامیان آل‌سعود تظاهرات کرده و در آن شعار 'زنان خط قرمز ما هستند' سر دادندشبکه العالم این خبر را منتشر کرد.

*معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفتگو تفصیلی با «نسیم» ضمن ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات دولت‌های نهم و دهم اظهار داشت: فضایی که در مجلس نهم ایجاد شده خیلی خوب است ، فضا، فضای همکاری است و ما هم بنا را بر این گذاشتیم که تذکرات و سئوالات را در وهله اول با دوستان هیأت رئیسه بررسی کنیم آنهایی که وارد نیست برگشتی شود و آنهایی که وارد است در دولت پیگیری کنیم و پاسخ بدهیم تا بتوانیم به خوبی پاسخگوی مجلس باشیم و مجلس بتواند نظارتش را خوب انجام دهد ، قوانین را هم به هر حال سعی کردیم که با هم دیگر تعامل داشته باشیم که بتوانیم قوانین پخته و استخوان‌داری را برای کشور تصویب کنیم.

باشگاه خبرنگاران

*حجت‌الاسلام محمدجعفرمنتظری،رئیس‌دیوان عدالت اداری با اشاره به روند اجرایی حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره «سعید مرتضوی» افزود: ما به آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم که مراحل اجرای رای را به ما اعلام کند. وی با بیان اینکه مسئول اجرای این حکم وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی است، گفت: درپی درخواست دیوان عدالت اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته گفت که مقدمات کار برای اجرای حکم فراهم شده است که البته بعد از آن هنوز خبری به ما داده نشده است.

*طی یک تحقیق گسترده و رده بندی قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان، ایران در لیست ده کشور اول جهان از نظر عرضه بنزین به ارزانترین قیمت جای گرفته است .به گزارش سرویس بین‌الملل باشگاه خبرنگاران ، 1. ونزوئلا ، قیمت هر لیتر بنزین : 0.12 دلار2. مصر ،‌قیمت هر لیتر بنزین : 0.14 دلار3. عربستان صعودی ، قیمت هر لیتر بنزین : 0.15 دلار 4. قطر ، قیمت هر لیتر بنزین : 0.189 دلار 5. بحرین ، قیمت هر لیتر بنزین : 0.23 دلار6. لیبی ، قیمت هر لیتر بنزین : 0.23 دلار7. ترکمنستان ، قیمت هر لیتر بنزین : 0.26 دلار8. کویت ، قیمت هر لیتر بنزین : 0.26 دلار 9. الجزایر ،‌قیمت هر لیتر بنزین : 0.26 دلار10. ایران ، قیمت هر لیتر بنزین : 0.33 دلار

*امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به طرح استیضاح وزیر نفت گفت: استیضاح رستم قاسمی وزیر نفت بعد از تعطیلات مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

*درست زمانی که مقامات ایران و آژانس پشت درهای بسته مذاکرات را پیش می‌بردند، خبرگزاری رویترز در اقدامی تعجب‌آور گزارشی را که قرار بود از تریبون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شود، بر روی خروجی خود قرار داد و در این گزارش اتهامات بی پایه و اساسی را که در این مدت علیه ایران مطرح می‌شده است را دوباره علیه کشورمان تکرار کرد.

*"مایک مولر "سخنگوی وزیر امنیت ملی کانادا اعلام کرد:«دولت ما قطعا تمایلی به اعمال شکنجه ندارد اما به هر حال در هر زمان اقداماتی را برای حفاظت از جان و دارایی های مردم کانادا در مقابل کسانی که خواستار لطمه به ما هستند ، اتخاذ خواهد کرد.»

جهان نیوز

*اولین وزیر زن کابینه جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد می‌کند زنان فکر وزیر شدن را نداشته باشند چرا که آقایان «له و لورده‌شان» می‌کنند.«مرضیه وحیددستجردی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با صراحت لهجه، شجاعت در اظهارنظر و پیگیری‌های مستمر اعتبارات و حقوق قانونی وزارت بهداشت، صندلی خود در هیات دولت را در مقایسه با سایر زنان از حالت تشریفاتی خارج کرده است.

وبلاگ محرمانه:مالک شریعتی: رهبر حکیم انقلاب در هر یک از چند دیدار دانشجویی سالهای اخیر به تبیین برخی از گرههای مهم سیاسی یا خط بطلان کشیدن بر برخی از عقاید انحرافی سیاسی در کشور پرداخته اند. به عنوان مثال در یک سال عبارت "ذوب در ولایت" را باطل دانسته و در سال دیگر معنای "ضدیت با ولایت فقیه" را تبیین کردند...آخرین بحث مهم ایشان از این منظر، در دیدار اخیر با دانشجویان و تشکلهای دانشجویی مطرح شد. این فراز از بیانات معظم له آنچنان رسا و گویاست که چندان نیازی به تحلیل ندارد: «آرمان‌گرائى به‌هیچ‌وجه به معناى در همه‌ى زمینه‌ها پرخاشگرى کردن، برخى از واقعیات لازم و مصلحتهاى لازم را ندیده گرفتن، نیست. مصلحت هم شده یک اسم منفور؛ آقا مصلحت‌گرائى میکنند! خب، اصلاً باید ملاحظه‌ى مصلحت بشود. هیچ وقت نباید گفت که آقا حقیقت با مصلحت همیشه منافات دارد؛ نه، خود حقیقت یکى از مصلحتهاست، خود مصلحت هم یکى از حقایق است. اگر مصلحت‌اندیشىِ درست باشد، باید رعایت مصلحت را کرد؛ چرا نباید رعایت مصلحت را کرد؟ باید مصالح را دید... هیچ منافاتى وجود ندارد بین انجام دادن وظائفى که جوانى و آرمان‌گرائى به انسان دیکته میکند، و بین ملاحظه‌ى مصالح مدیریتى کشور، ملاحظه‌ى قانون، ملاحظه‌ى تدبیر و درایت مدیریتى در کشور. یعنى میتوان آرمان‌گرا بود، به احساسات جوانى هم پاسخ داد و بر طبق اقتضاى جوانى و آرمان‌گرائى عمل کرد؛ در عین حال جورى هم بود که با مصلحت کشور و با مصالح مدیریتى کشور تعارض و اصطکاکى نداشته باشد.» هنوز دیری از انتخابات بحث برانگیز مجلس نهم و رقابت مذموم درون گروهی اصولگرایان نگذشته است که در آن گروهی از اصولگرایان (پایداری)، مجموعه اصولگرایان تحولخواه (جمعیتین رهپویان و ایثارگران) را به علت اغماض در برابر رعایت مصلحت بالاتر مورد شماتت قرار دادند؛ مصلحتی که اصرار بر رعایت آن نه تنها ناشی از استنباط شخصی آنها نبود بلکه دقیقا منطبق بر فرمایش 21 دی 88 مقام معظم رهبری در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به عناصری بود بعدا در فرآیند جبهه متحد اصولگرایان در زمان انتخابات قرار گرفتند...

برهان: مهدی محمدی/ آغاز روند نزولی منحنی تحریم ایران؛زمانی‌که‌ کشور‌های اروپایی تحریم نفتی علیه ایران را کلید زدند گمان می‌کردند این تحریم‌ها علاوه بر اینکه ایران را از بازار اروپا محروم می‌کند به صادرات نفت ایران به کشور‌های آسیایی نیز صدمه جدی وارد می‌کند، اما به راستی این امر محقق شده است؟...نخستین مشکل زمانی پدیدار شد که عربستان سعودی بر خلاف وعده‌هایی که داده بود نتوانست خلأ نفت ایران در بازار را پر کند و قیمت‌ها با شیب بسیار زیاد بالا رفت. ..کشورهای آسیایی به خصوص 4 کشور ژاپن، کره جنوبی، هند و چین به سرعت دریافتند که نمی‌توانند با این وضع کنار بیایند.آمریکایی‌ها روزی گفتند تحریم بنزین ایران گلوله‌ی نقره است و تحریم نفت و بانک مرکزی را هم گلوله‌ی طلایی نامیدند. منظورشان هم این بود که این یکی دیگر ردخود ندارد. نام تحریم بیمه‌ی نفت‌کش‌ها را نمی‌دانم چه چیزی می‌خواستند بگذارند. در هر حال فرقی نمی‌کند. تا کنون تمامی این روش‌ها امتحان شده و ایران همچنان محاسبات سابق خود را حفظ کرده است.

شبکه ایران

*ماهایا پطروسیان: بیکاری بهتر از ایفای نقش در یک کار متوسط است .اگر قرار است در یک کار متوسط ظاهر شوم، آن کار را قبول نکنم بهتر است چون به نظر من بیکاری بهتر از ایفای نقش در یک کار متوسط است. کلا امسال به نسبت سالهای قبل وضعیت تولید در سینما مطلوب نیست و به همین دلیل هم تعداد فیلمنامه های پیشنهادی کمتر شده و هم تعداد فیلمنامه های باکیفیت.

*جوانفکر در پاسخ به محمد رضا باهنر ادعا کرده است: وقتی در برابر منطق صحیح و اصولی مهندس اسفندیار رحیم مشایی کم آوردند، خودشان او را به یک خار تیز و برنده تبدیل کردند، سپس با آن تن خویش و دیگران را مجروح و رنجور ساختند و سرانجام ترجیح دادند این خار را ببلعند تا از نظرها دور بماند اما در گلویشان آنچنان گیر کرده است که نه یارای فرو بردن خار را دارند و نه می‌توانند آن را بیرون آورند. آنها می‌گویند چرا رئیس جمهور پس از دریافت نامه رهبر معظم انقلاب در خصوص کنارگذاشتن آقای مشایی از معاون اولی رئیس جمهور، وی را به ریاست دفتر خود برگزیده است. آقای باهنر اظهار امیدواری کرده است که چرخهای دولت یک‌سال دیگر بازشود و به سلامت بر زمین بنشیند. این سخنان نشان می‌دهد که او و همفکرانش در چه توهم کشنده‌ای گرفتار آمده‌اند. آنها چشم به آسمان دوخته‌اند تا در سال 1392 شاهد فرود آمدن رئیس جمهور باشند ...

بصیرت

*هاآرتص: «اسرائیل غده سرطانی است»روزنامه هاآرتص ازجمله مطبوعات در سرزمین‌های اشغالی است که بعضاً مواضع تند و انتقادی علیه سران رژیم صهیونیستی اتخاذ می‌کند؛ اما در کل حامی جدی بقای این رژیم نامشروع است. این روزنامه در مطلب فوق که جهت‌گیری اصلی‌اش علیه سران جنگ‌طلب رژیم صهیونیستی است، برای مصون ماندن از اتهام افراطی‌گری، سعی کرده اتهاماتی مشابه آنچه به سران این رژیم وارد کرده، به ایران نیز وارد کند؛ حال آنکه آشنایان با مسائل ایران و رژیم صهیونیستی، آن اتهامات را به این رژیم وارد می‌دانند و به ایران وارد نمی‌دانند.

* شاهزاده طلال، در مصاحبه با یک شبکه خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار در این‌باره که «آیا عبدالعزیز آل‌سعود، مؤسس پادشاهی آل‌سعود، از انگلیس حقوق دریافت می‌کرد؟» گفت: بله، وی از انگلیس حقوق دریافت می‌کرد و به نظرم که این حقوق همانند قرض بود، قرضی که کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر می‌دادند.

* دکتر «وبستر گریفین تارپلی»، تحلیل‌گر و مورخ آمریکایی، اظهار داشت: دولت اوباما مرتباً با برخی مقامات آنکارا در تماس است و سعی می‌کند جاه‌طلبی و غرور آن‌ها را در حوزه احیای امپراطوری عثمانی تحریک کند. وی گفت: من به ترکیه سفر و با تعداد زیادی از مقامات سیاسی این کشور ملاقات کرده‌ام، برای این کشور آرزوی خیر و خوبی می‌کنم؛ آن‌ها باید این نکته را درک کنند که اتحاد با آمریکا و انگلیس برایشان به منزله یک آغوش مرگبار است؛

رسالت

*صالح اسکندری-اهمیت سال آخر دولت:دولت دهم در سال پایانی عمر خود نباید اجازه دهد که پایان مسیر این دولت در نشیب باشد. دولت مامور به ختم کار در فراز است. این دولت در دو سه سال گذشته در کنار نقاط قوت خود در مظان برخی اتهامات نظیر انحراف از گفتمان انقلاب نیز بوده است. دولت می تواند در بیش از 300 روز آینده این نقاط سیاه را از دامن خود پاک کند و کارنامه سفیدی از خود به جای بگذارد. اگر احمدی نژاد از همین امروز تصمیم بگیرد می تواند افکار عمومی را یک بار دیگر پشت سر خود بسیج کند فقط کافی است ارزش زمان باقی مانده را بداند و همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند راز گرایش عمومی مردم به دولت خود را باز یابد و آن را مجددا احیا کند. امروز در دهه چهارم انقلاب گرایش عمومی مردم و مسئولان کشور به حرکت انقلابی، جهت‌گیری انقلابی، ارزشهای انقلابی و مبانی انقلاب است. مردم احمدی نژاد را در دل گفتمان انقلاب می پذیرند و نه خارج از آن!

تابناک

*طرح آزادسازی ذخایر استراتژیک ایالات متحده که هفته گذشته افشا شد، دربردارنده چند نکته اساسی است و مهمترین آن، شاید تغییر روندی در سیاست مدیریت انرژی ایالات متحده است؛ سیاستی که بیش از همه مبتنی بر این است که عربستان سعودی دیگر در آن، جایگاهی برای مدیریت بازار انرژی نخواهد داشت.

ابتکار:

*در حالی که پایان تعطیلات به عنوان زمان اعلام احکام متهمان پرونده فساد مالی مشخص شده است، روزنامه ابتکار از دادخواست دولت کانادا علیه خاوری خبر داد و نوشت: «صدر اعظم کانادا در دادخواستی از مسئولان کانادا تقاضا کرده است که نسبت به اینکه اقامت خاوری در این کشور با توجه به قوانین بوده است یا خیر، تحقیقات لازم را انجام دهند. صدر اعظم کانادا، استفان هارپر در این دادخواست که در سایت پتیشن آنلاین منتشر شده، آورده است: ما به دنبال پیگیری برای درخواست محمودرضا خاوری مبنی بر اقمتش در کانادا هستیم. اخیرا آقای خاوری در بزرگ‌ترین اختلاس ایران نقش اساسی را داشته است.