فرمانداری کرج در جشنواره شهید رجایی برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در جشنواره شهید رجایی استان البرز از دستگاههای برتر استان همزمان با هفته دولت تجلیل شد.

در این مراسم در میان فرمانداریهای استان البرز به ترتیب از فرمانداری کرج، ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد تجلیل شد.

در متن پیام استاندار البرز خطاب به مهدی ایران نژاد آمده است تلاش های خستگی ناپذیر شما به عنوان مدیر و فرماندار نمونه و دستگاه برتر اجرایی استان را ارج می نهیم.

مهدی ایران نژاد در حاشیه این مراسم در خصوص دلایل این موفقیت اظهار داشت: عمل به قانون و حرکت در مسیر ولایت فقیه و تلاش برای تحقق برنامه ریزی های استان رمز موفقیت فرمانداری کرج بوده است.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم با عمل به منویات رهبری در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از گذشته شاهد رونق و شکوفایی شهرستان کرج باشیم.

وی همچنین کسب عنوان برتر را حاصل تلاش دسته جمعی همکاران خود در فرمانداری کرج برشمرد.