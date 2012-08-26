علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحنه بحث برانگیز دربی 75 که طی آن در برخوردی جواد نکونام پیراهن محسن بنگر را پاره کرد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فیلم این بازی را در اداره ورزش با کارشناسان ورزشی که مربی و بازیکن بودند، تماشا کردیم. در فیلم کاملا مشخص است یک پنالتی به نفع پرسپولیس نادیده گرفته شده است.

وی افزود: در صحنه ارسال کرنر نکونام پیراهن بنگر را گرفته و در یک کش و قوس پیراهن مدافع پرسپولیس پاره می‌شود. من اطمینان دارم اگر محسن ترکی یا حسن کامرانی‌فر صحنه را دیده بودند اعلام پنالتی می‌کردند، زیرا آنها را می‌شناسم.

کارشناس داوری کشورمان اضافه کرد: ما داوران این پنالتی را "کولینایی" می‌گوییم. در جام جهانی 2002 کره جنوبی- ژاپن "آندرس فریسک" چنین صحنه ای را پنالتی اعلام کرد و به بازیکن خاطی اخطار داد. تنها دوربین پشت دروازه با به تصویر کشیدن این صحنه، تصمیم داور را تایید کرد.

وی اضافه کرد: بعدها فیفا این صحنه را به عنوان فیلم آموزشی برای کمیته داوران کنفدراسیون 5 قاره ارسال کرد تا برای آموزش داوران مورد استفاده قرار بگیرد. فیفا به داوران توصیه کرده در هنگام ضربات ایستگاهی یا پرتاب اوت ها باید حواسشان به محل تجمع بازیکنان، نقطه فرود توپ و قسمتی که بازیکنان باهم درگیر هستند، باشد.

خسروی با اشاره به اینکه در آن صحنه بنگر قصد پریدن و ضربه زدن داشت اما نکونام او را نگه داشت و باعث شد پیراهنش پاره شود، تاکید کرد: این بدشانسی نکونام است که دوربین فیلمبرداری دقیقا نقطه و محل ارتکاب خطای او را فیلمبرداری می‌کنند. این صحنه جزو صحنه‌های بحث برانگیز است که به نظرم در آنالیز توسط افراد متخصص مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در قانون 12 داوری، در قسمت خطاها و رفتارهای غیر ورزشی 10 خطا داریم که یکی گرفتن "Holding" است، ادامه داد: زاویه دید ترکی به نحوی بود که شاید می‌توانست صحنه را ببیند، اما با اعتقادی که من به داوران بخصوص ترکی دارم، مطمئنم ایشان صحنه را ندیده است. چه خوب است آقای ترکی به سایت باشگاه پرسپولیس مراجعه کرده و فیلم این صحنه را ببیند.

کارشناس داوری کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: از نظر ناظر بازی این صحنه خیلی از نمره داوری کسر نمی‌کند، زیرا جزو صحنه های سخت است، داور به سادگی آن را نمی بیند و می تواند قابل اغماض باشد. البته این مسئله در فیلم کاملا مشخص است که یک پنالتی به سود پرسپولیس گرفته نشده است مگراینکه چشم های ما کلا اشکال داشته باشد.