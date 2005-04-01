انگليس اتباعش را به ترك ساحل عاج فراخواند

به گزارش خبرگزاري "مهر" كريس مالين وزير انگليسي در امور آفريقا در اظهاراتي كه در پايگاه اينترنتي وزرات امورخارجه انگليس درج شده مي گويد : اين تصميم عمدتاً به خاطر وضعيت نامعلوم امنيتي و بي ثباتي و عدم توانائي ما براي حفاظت از كاركنان و يا ساير شهروندان است ".

ديويد كوتس سفير انگليس در ابيجان پايتخت ساحل عاج نيزبه رويترز گفت:"ما توصيه مي كنيم كه شهروندانمان در مورد اينكه آيا آنها مي خواهند در ساحل عاج بمانند يا خير به دقت فكر كنند".

اين مقام انگليسي در ادامه اظهار داشت:"اين تدابير به خاطر مسائل امنيتي است كه در حال خراب شدن است همچنيني لحن ها هم در حال خشن تر شدن است و حملات بوسيله شبه نظاميان و افراد مسلح در غرب نيز موجب دردسر و خشونت بار است.

لازم به ذكر است كه ساحل عاج از زمانيكه تلاش شد در سپتامبر سال 2002 لوران گباگبو رئيس جمهور آن كشور را از قدرت خلع كنند وارد جنگ هاي داخلي شد و گروههاي مسلح نيمه شمالي اين كشور را تصرف كردند و دخالت نيروهاي خارجي از جمله فرانسه براي ايجاد آرامش نه تنها به آرامش اوضاع منجر نگرديد بلكه خشونت ها را نيز افزايش داد.