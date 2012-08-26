تکذیب ادعای ترور رئیس اداره اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الاخباریه ادعای رسانه های ضد سوری از جمله العربیه مبنی بر ترور رئیس اداره اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه را بی پایه و اساس توصیف کرد.



شبکه العربیه با آب و تاب فراوان به صورت خبر فوری و در بخشهای خبری خود مدعی شد رئیس اداره اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه ترور شده است.

این شبکه به نقل از گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد که از عوامل اصلی ادامه ناامنی و بی ثباتی و به خطر افتادن امنیت مردم سوریه است، مدعی شد سرلشگر حسن جمیل رئیس اداره اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه روز شنبه ترور شده است که گروه مسلح موسوم به فرزندان حضرت رسول شاخه ارتش آزاد مستقر در دمشق و حومه، مسئولیت ترور این فرمانده عالی رتبه سوری را به عهده گرفته است.