  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

عضو ائتلاف کردستان عراق:

یک هیئت آمریکایی به عراق سفر می کند

یک هیئت آمریکایی به عراق سفر می کند

یکی از اعضای ائتلاف کردستان عراق از سفر یک هیئت برجسته آمریکایی به این کشور با هدف رایزنی درباره سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت ، "محمود عثمان" گفت : دیدار قریب الوقوع هیئت عالی رتبه آمریکایی از بغداد با هدف تغییر موضع عراق درباره بحران سوریه انجام می شود.

وی افزود: در این دیدار بحران سیاسی عراق مورد بررسی قرار می گیرد اما بحران سوریه در اولویت خواهد بود، زیرا برای آمریکا مهمتر است.

عضو ائتلاف کردستان عراق بیان کرد: هیئت آمریکایی خواهد کوشید که موضع عراق در قبال بحران سوریه به نفع ایران نباشد.

وی افزود: هیئت آمریکایی به احتمال زیاد از اربیل نیز دیدار خواهد کرد تا نظرات کردها را نیز جویا شود.

کد مطلب 1681211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها