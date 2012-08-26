یک هیئت آمریکایی به عراق سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت ، "محمود عثمان" گفت : دیدار قریب الوقوع هیئت عالی رتبه آمریکایی از بغداد با هدف تغییر موضع عراق درباره بحران سوریه انجام می شود.



وی افزود: در این دیدار بحران سیاسی عراق مورد بررسی قرار می گیرد اما بحران سوریه در اولویت خواهد بود، زیرا برای آمریکا مهمتر است.

عضو ائتلاف کردستان عراق بیان کرد: هیئت آمریکایی خواهد کوشید که موضع عراق در قبال بحران سوریه به نفع ایران نباشد.

وی افزود: هیئت آمریکایی به احتمال زیاد از اربیل نیز دیدار خواهد کرد تا نظرات کردها را نیز جویا شود.