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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

سالارکیا در گفتگو با مهر:

کمیته امداد استان البرز 195 هزار نفر حامی و امدادیار افتخاری دارد

کمیته امداد استان البرز 195 هزار نفر حامی و امدادیار افتخاری دارد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: کمیته امداد استان البرز 195 هزار حامی و امدادیار افتخاری دارد.

علی سالارکیا  در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: 195 هزار امدادیار افتخاری و حامی طرح اکرام ایتام با توجه به انگیزه های دینی و حس نوعدوستی در خدمات مختلف حمایتی امداد استان را یاری می کنند.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر امداد یاران افتخاری افزود: امیدواریم تا با مشارکت و همکاری نیروهای افتخاری بتوانیم نیازهای خانواده های محروم را از طریق توسعه مشارکتهای مردمی در سطح حامیان و خیران برطرف کنیم.
 
وی اظهار داشت: نیروهای افتخاری در قالب طرح اکرام ایتام، طرح محسنین، مشترکات صندوق های صدقات، اطعام، آتیه (طاها) شفاء، کوثر، رضوان و ... به کمیته امداد استان البرز مدد می رسانند.
 
سالارکیا تصریح کرد: با کمک خیران و نیروهای افتخاری کمیته امداد به مشکلات و نیازمندیهای مددجویان تحت حمایت و خانواده مستضعف رسیدگی می شود.
 
مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: تواناییهای مردم استان البرز با فرهنگها و خصوصیات اخلاقی مختلفی است که همگی در جهت خیرخواهی، خودکفایی و نوعدوستی قدم برداشته اند.
 
وی افزوذ: در سال گذشته نیکوکاران رقمی معادل 185 میلیارد ریال به نیازمندان استان و از طریق کمیته امداد مساعدت کردند.
کد مطلب 1681212

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