کمیته امداد استان البرز 195 هزار نفر حامی و امدادیار افتخاری دارد

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: 195 هزار امدادیار افتخاری و حامی طرح اکرام ایتام با توجه به انگیزه های دینی و حس نوعدوستی در خدمات مختلف حمایتی امداد استان را یاری می کنند.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر امداد یاران افتخاری افزود: امیدواریم تا با مشارکت و همکاری نیروهای افتخاری بتوانیم نیازهای خانواده های محروم را از طریق توسعه مشارکتهای مردمی در سطح حامیان و خیران برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: نیروهای افتخاری در قالب طرح اکرام ایتام، طرح محسنین، مشترکات صندوق های صدقات، اطعام، آتیه (طاها) شفاء، کوثر، رضوان و ... به کمیته امداد استان البرز مدد می رسانند.

سالارکیا تصریح کرد: با کمک خیران و نیروهای افتخاری کمیته امداد به مشکلات و نیازمندیهای مددجویان تحت حمایت و خانواده مستضعف رسیدگی می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: تواناییهای مردم استان البرز با فرهنگها و خصوصیات اخلاقی مختلفی است که همگی در جهت خیرخواهی، خودکفایی و نوعدوستی قدم برداشته اند.

وی افزوذ: در سال گذشته نیکوکاران رقمی معادل 185 میلیارد ریال به نیازمندان استان و از طریق کمیته امداد مساعدت کردند.