داروسازان مشاوران طبیب و راهنمای بیماران هستند

مریم کامروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر داروسازان در مکان‌هایی قادر به ایفای نقش مشاوره طبیب نیستند، به دلیل فرهنگ مردم است.

وی بر خلاف جایگاه حقوقی‌اش ترجیح داد برای پاسخگویی به این پرسش که فکر می‌کنید تا چه اندازه‌ای داروسازان راهنمای بیمار هستند، را از جایگاه حقیقی و شخصی خود مطرح کند.

نایب رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان ادامه داد: سهم فرهنگ مردم در اینکه هنوز داروسازان به جایگاه واقعی خود نرسیدند بیش از پزشکان و مسئولان بهداشت و درمان است.

وی در حالی از اطمینان بیماران به داروسازان سخن گفت و تصریح کرد: با اطمینان می‌گویم که راهنمای بیمارانم هستم و بیشتر مواقع بیماران با اعتماد به داروساز از راهنمایی داده شده استقبال می‌کنند.

کامروز گفت: بیماران بیش از اینکه به داروسازان اعتماد داشته باشند به پزشکان معالج خود معتمد هستند.

وی با اشاره به اینکه هر چند نگاه پزشکان به داروسازان نقش مهمی دارد اما اگر داروسازان به جایگاه واقعی خود دست نیافتند به دلیل فرهنگ عامه مردم است.