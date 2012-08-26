شرکت در جنگ نرم، یکی از وظایف اصلی این روزهای ماست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده استاندار یزد ظهر امروز در دومین روز گردهمایی سراسری آزادگان اردوگاه عنبر که با حضور 500 نفر از آزادگان سرافراز، آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، بابایی معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار، حجت الاسلام زارع معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثار گران یزد و تعدادی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد، ضمن اشاره به وظیفه مردم در دوران دفاع مقدس وظیفه امروز را تلاش در عرصه های فرهنگی، علمی و اقتصادی بر شمرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های صنعتی و افتخارات استان یزد گفت: بسیاری از مدیران و مسئولین استان از رزمندگان و آزادگان دفاع مقدس هستند و افتخار اینجانب نیز همسنگری با رزمندگان اسلام در دوران دفاع دوران دفاع مقدس است.

فلاح زاده در ادامه با اشاره به رسالت پیامبران و ائمه اطهار افزود: تحصیل علم و دانش در این برهه از زمان بسیار ضروری است و ما باید پیرو رسالت پیامبران و ائمه باشیم چرا که پیامبران و ائمه اطهار متواضع ترین افراد و در زمینه انجام فرامین الهی پیشتاز بودند، پیامبر اسلام در زمینه اخلاق و بخشش سرآمد بود و شما آزادگان نیز در جهاد با کفر، امام را یاری کردید، امام بزرگمردی بود که همه در مقابل اخلاق، عرفان و فروتنی ایشان زانوی ادب زدند.



فلاح زاده در پایان با اشاره به جنگ سوریه و قصد شوم دشمنان در مداخله این جنگ گفت: وظیفه ما در دوران دفاع مقدس به درستی انجام شد ولی امروز وظیفه فعالیت در جنگ نرم و فعالیت در زمینه های فرهنگی، علمی و اقتصادی داریم، چرا که شما وارثان شهیدان والا مقام، عاشورا، صفین، بدر و احد هستید و مسیر زندگی خود را به درستی تعیین کردید؛ دیروز در جنگ فیزیکی و امروز در جنگ نرم برای سربلندی ایران اسلامی تلاش می کنید.