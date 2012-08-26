مانور آمادگی و حفاظت از تاسیسات زیربنائی آب آشامیدنی همزمان با اجلاس غیرمتعهدها

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مانور شبانه کلیه معاونین و مدیران و همچنین نیروهای پست امدادی آبفای جنوب غربی تهران بلافاصله پس از اولین تماس و ارسال پیامک ضرورت حضور اضطراری در محل تعیین شده در کمترین زمان ممکن و با امکانات و تجهیزات کامل در منطقه مورد نظر حضور یافتند.

در این مانور که با هدایت و برنامه ریزی دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت برگزار شد، مهدی رضایی بحرآباد مدیر حراست آبفای استان حضور یافته و ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری این مانور باشکوه و حفظ و انسجام و آمادگی ، برگزاری مانورهایی در این سطح را در جهت پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی ضروری دانست.

مدیردفتر حراست و امور محرمانه آبفای استان تهران با اشاره به حضور 7هزار میهمان اجلاس کشورهای عدم تعهد در تهران افزود: اجلاس کشورهای عضو عدم تعهد از بزرگترین اجلاس های جهانی و یکی از مهمترین وقایع در کشور به حساب می آید و جالب است که بدانیم با ادامه روند فعلی تا 360 سال دیگر این میزبانی نصیب ما نخواهد شد، لذا باید با توجه به ورود بیش از یکصد نفر از سران کشورها و حساسیت موضوع با هماهنگی و همکاری منسجم از بروز هرگونه کاهش و کمبود در امر تهیه و تامین آب آشامیدنی و همچنین پیشگیری و رفع حوادث احتمالی آبی در کمترین زمان ممکن که جزو اولین و اصلی ترن وظایف ما محسوب می شود، جلوگیری کنیم.

سپس فریدون ملکی مدیر حراست آبفای جنوب غربی در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از حضور بموقع معاونین و مدیران و پست های امدادی و حوادث در محل مورد نظر و اعلام شده و همچنین خیرمقدم و تشکر از مدیر حراست آبفای استان و هیئت همراه دراین مانور اظهار داشت : با توجه به هماهنگی های بعمل آمده ، این شرکت به عنوان ستاد معین مناطق 1 و 2 تا پایان اجلاس سران تعیین شده است و این شرکت و پرسنل سختکوش و با اخلاص جنوب غربی با آمادگی و انسجام کامل در جهت حفاظت از تاسیسات آبی منطقه و تامین و توزیع مطلوب آب شرب منطقه با قدرت به وظیفه خود اهتمام خواهند ورزید.