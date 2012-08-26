هوشمندسازی مدارس باید در اولویت آموزش و پرورش قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی در جلسه شورای آموزش و پروش بخش زارچ با بیان اینکه هوشمندسازی مدارس می تواند در ارتقای سطح علمی دانش آموزان نقش تأثیرگذاری داشته باشد اظهار داشت: امروز شاهد گسترش بیش از پیش علم در سطح جهان هستیم به همین منظور هوشمندسازی مدارس می تواند ضمن آشنایی دانش آموزان با فناوری‌های روز و ارائه روش‌های آموزش نوین زمینه توسعه در بخشهای مختلف را در کشور فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه مطابق با سیاست آموزش و پرورش تا پایان سال تحصیلی 92 -91 طرح هوشمندسازی در ۴۰ درصد مدارس استان اجرایی شود افزود: تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی مناسب و تخصیص اعتبارات به موقع می باشد که این امر باید در اولویت دستگاه آموزشی استان قرار گیرد.

در این جلسه رییس اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در سال گذشته راه اندازی سامانه هوشمند انجام شد و بیش از ۴۰ مجتمع آموزشی به سامانه مجتمع های آموزشی متصل شدند.



ابوالفضل پهلوان حسینی افزود: تجهیزات مورد نیاز برای هوشمندسازی مدارس زارچ خریداری شده و انشاالله در سال تحصیلی جدید تحویل مدارس خواهد شد.

در این جلسه در خصوص نظام 3-3-6 و همچنین پروژه ی مهر نیز بحث و تبادل نظر شد.