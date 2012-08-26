توسعه کارخانه تولید ماءالشعیر لرستان/ ضرورت رفع مشکل حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، رضا واعظیان ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید استاندار لرستان از کارخانه تولید ماءالشعیر و افتتاح خط تولید ماءالشعیر در ظروف شیشه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مسئولان ارشد استان در واحدهای تولیدی باعث دلگرمی و تلاش مضاعف کارکنان و مدیریت واحدهای تولیدی استان می شود.

وی با بیان اینکه شرکت دریا کولاک در سال 87 اقدام به راه اندازی خطوط تولید نوشابه در ظروف "پت (pet)" کرده است، یادآور شد: شرکت دریا کولاک در سال 87 به عنوان واحد صنعتی نمونه استان انتخاب شد.

مدیرعامل شرکت دریا کولاک با اشاره به اینکه این شرکت در سال 89 تولید ماءالشعیر در طعم های مختلف و با کیفیت عالی را آغاز کرده است، افزود: این شرکت موفق به اخذ استاندارد ایزو9001، ایزو 22000 و علامت حلال شده است.

واعظیان با بیان اینکه با توجه به سیاستهای مدیران شرکت برای توسعه، ایجاد اشتغال و افزایش تنوع کالا در سال 90 شروع به تحقیق و ارزیابی برای راه اندازی خط تولید ماءالشعیر در ظروف شیشه ای کرده است، تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری امروز خط تولید ماءالشعیر شیشه ای به تولید انبوه رسیده و افتتاح شد.

وی عنوان کرد: مجموعه شرکت دریا کولاک در برنامه توسعه بعدی، تولید آبمیوه های گازدار و نوشابه های انرژی زا در ظروف شیشه ای را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت دریا کولاک با تاکید بر اینکه هم اکنون محصولات این شرکت در سراسر کشور توزیع می شوند، اظهار داشت: خوشبختانه برند کارخانه یک برند معتبر است و در رقابت با سایر فعالان این حوزه موفق بوده و بعد از سیر مراحل تولید در کارخانه هیچ محصول تولیدی روی زمین نمی ماند.

واعظیان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از شش میلیارد تومان در این کارخانه هزینه شده است، گفت: با راه اندازی خط جدید تولید ماءالشعیر شیشه ای برای 55 نفر شغل ایجاد شده است و با توسعه بیشتر این میزان اشتغال تا 85 نفر نیز می رسد.

مدیرعامل شرکت دریا کولاک تصریح کرد: این کارخانه در حال حاضر روزانه بیش از 60 هزار عدد ماءالشعیر پت و 60 هزار عدد نوشابه تولید می کند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون تسهیلاتی برای ایجاد و توسعه کارخانه دریافت نکرده است، یادآور شد: برای توسعه خط تولید این کارخانه به تسهیلات 2 میلیاردی نیاز است.

مدیرعامل شرکت دریا کولاک در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون تنها مشکلی که وجود دارد مسئله حمل و نقل است، گفت: اداره کل حمل و نقل پایانه ها باید همکاری بهتری را با تولید کنندگان در خصوص انتقال بارها داشته باشد.

واعظیان تصریح کرد: زیاد بودن نرخ کرایه ها، انحصاری کردن بارها و کمبود ماشینهای حمل و نقل از مشکلات واحدهای تولیدی برای توزیع محصولاتشان است.