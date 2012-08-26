برگزاری نشست سه جانبه ایران، افغانستان و هند

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس سه جانبه ایران، افغانستان و هند در حاشیه شانزدهمین اجلاس عدم تعهد با حضور معاونین وزرای خارجه کشورها بعد از ظهر امروز برگزار می شود .

بر اساس این گزارش این اجلاس در ارتباط با مسائل مورد علاقه سه کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی و بین المللی و با تأکید بر توسعه بندر چابهار به عنوان نزدیک ترین راه ترانزیتی به افغانستان و مشارکت سه کشور در توسعه این بندر برگزار خواهد شد.

در این اجلاس ، عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، حیدری معاون وزارت خارجه افغانستان و قائم مقام وزارت خارجه هند حضور دارند.