بازتاب رسانه ای افتتاح اجلاس "نم"در تهران/سیلی محکم ایران به آمریکا و تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر ، افتتاح اجلاس جنبش عدم تعهد در روز یکشنبه در تهران با حضور نماینده های بیش از 120 کشور جهان که دو سوم کشورهای جهان را تشکیل می دهند بازتاب وسیعی در میان رسانه های دوست و دشمن داشت. اهمیت سیاسی این همایش آنقدر بالا بود که برخی رسانه های آمریکایی و صهیونیستی که لیدر فضا سازی علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بوده اند، به شکست تلاشهای غرب برای به انزوا کشاندن ایران صحه گذاشته اند.

خبرگزاری غربی " رویترز" که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دولتمردان آمریکا و لابی صهیونیستی دارد با انتشار مطلبی تحت عنوان " ایران با افتتاح اجلاس سران کشورهای در حال توسعه، تلاشهای غرب برای به انزوا کشاندنش را به چالش کشید" ، به شکست تلاشهای چند ساله آمریکا و متحدان غربی اش برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی اعتراف کرد.

شبکه خبری "راشا تودی" با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه اجلاس سران غیر متعهدها در تهران و حضور بیش از 120 کشور جهان در این نشست نوشت : در این نشست ایران ریاست جنبش غیر متعهدها را در دست خواهد گرفت جنبشی که بیش از دو سوم کشورهای جهان در آن عضو هستند.

روزنامه صهیونیستی " هاآرتص" با اشاره به افتتاح اجلاس مذکور در تهران نوشت : ایران روز یکشنبه نماینده های 120 کشوررا مورد استقبال قرار داد واین به این معنی است که واشنگتن در به انزوا کشاندن ایران شکست خورده است.

در این میان سایت شبکه " بی بی سی فارسی" بدون اشاره به اهمیت سیاسی این رخداد بزرگ سیاسی که با حضور نماینده های بیش از دو سوم کشورهای جهان در تهران برگزار می شود صرفا به پوشش گزینشی اظهارات وزیر خارجه ایران در مراسم افتتاحیه اجلاس سران غیر متعهدها در تهران اکتفا کرد. همچنین این سایت به برخی مسائل حاشیه ای همچون اظهارات " حیدر مصلحی" وزیر اطلاعات مبنی برتامین کامل امنیت این اجلاس پرداخت.

سایت شبکه آمریکایی " فاکس نیوز" که ارتباط نزدیکی با پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) دارد با فضا سازی مجدد علیه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران و اذعان به ناتوانی آمریکا و غرب در منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران نوشت : ایران امروز با افتتاح اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران بر صورت تحریم های شورای امنیت سیلی محکمی زد.

همچنین سایت شبکه آمریکایی CNN در اقدامی انفعالی تا ساعت مخابره این خبر( ساعت 18) در روز یکشنبه هیچ اشاره ای به رخدادی با این وسعت بین المللی که با حضور 120 کشورجهان در تهران در جریان است،نکرد تا شاید بتواند شکست سیاستهای آمریکا در قبال ایران را کم رنگتر جلوه دهد.