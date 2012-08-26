  1. استانها
  2. اصفهان
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

گوهریان خبر داد:

رونمایی از تمبر گز اصفهان

رونمایی از تمبر گز اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر همایش گز شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها گفت: برای نخستین بار از تمبر گز اصفهان رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گوهریان ظهر یکشنبه در همایش یک روزه گز شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها، با اشاره به اینکه قرار بود سال 1372 چنین همایشی در اصفهان برگزار شود، اظهار داشت: آن موقع صنعت از برگزاری چنین همایشی استقبال چندانی نکرد و این همایش تا به امروز برگزار نشد.وی ضمن ابراز تاسف از اینکه تا کنون این همایش به تاخیر افتاده است، افزود: اگر آن زمان این همایش برگزار شده بود و پیشرفت هایی نسیب این صنعت شده بود که اکنون شاهد برگزاری این همایش در سطح بین‌المللی بودیم.دبیر همایش گز شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها تصریح کرد: هر چند این گام مثبتی به سوی گسترش صنعت گز است اما همچنان ناپختگی هایی در بخش صنعتگز سازی به واسطه  نداشتن تیم‌های تخصصی و انجام ندادن اقدامات تخصصی داریم.وی با تاکید به اینکه دانشگاه ها باید به سمت رویکرد تجاری سازی بروند، گفت: در این راه باید دانشگاه ها با صنعت به هم آمیخته شوند چرا که تلاقی علم با عمل دو رویکرد توسعه واقعی، پایدار و شایسته کشور را به همراه دارد.گوهریان به همایش ملی گز اشاره کرد و افزود: از ظرفیت دانشگاه جامع علمی و کاربردی به خوبی استفاده شده که حاصل آن برگزاری این همایش است.وی با اشاره اینکه در این همایش مقالات مرتبط به صنعت گز ارائه می شود، افزود: کتابی با عنوان گز در حال تدوین است که به زودی رونمایی می شود.دبیر همایش گز شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها از رونمایی تمبر بزرگ گز اصفهان  خبر داد و گفت: در این همایش از پیشکسوتان صنعت گز تجلیل می شود
کد مطلب 1681252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها