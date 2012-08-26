رونمایی از تمبر گز اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گوهریان ظهر یکشنبه در همایش یک روزه گز شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها، با اشاره به اینکه قرار بود سال 1372 چنین همایشی در اصفهان برگزار شود، اظهار داشت: آن موقع صنعت از برگزاری چنین همایشی استقبال چندانی نکرد و این همایش تا به امروز برگزار نشد.وی ضمن ابراز تاسف از اینکه تا کنون این همایش به تاخیر افتاده است، افزود: اگر آن زمان این همایش برگزار شده بود و پیشرفت هایی نسیب این صنعت شده بود که اکنون شاهد برگزاری این همایش در سطح بین‌المللی بودیم.دبیر همایش گز شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها تصریح کرد: هر چند این گام مثبتی به سوی گسترش صنعت گز است اما همچنان ناپختگی هایی در بخش صنعتگز سازی به واسطه نداشتن تیم‌های تخصصی و انجام ندادن اقدامات تخصصی داریم.وی با تاکید به اینکه دانشگاه ها باید به سمت رویکرد تجاری سازی بروند، گفت: در این راه باید دانشگاه ها با صنعت به هم آمیخته شوند چرا که تلاقی علم با عمل دو رویکرد توسعه واقعی، پایدار و شایسته کشور را به همراه دارد.گوهریان به همایش ملی گز اشاره کرد و افزود: از ظرفیت دانشگاه جامع علمی و کاربردی به خوبی استفاده شده که حاصل آن برگزاری این همایش است.وی با اشاره اینکه در این همایش مقالات مرتبط به صنعت گز ارائه می شود، افزود: کتابی با عنوان گز در حال تدوین است که به زودی رونمایی می شود.دبیر همایش گز شیرینی اصیل ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها از رونمایی تمبر بزرگ گز اصفهان خبر داد و گفت: در این همایش از پیشکسوتان صنعت گز تجلیل می شود

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