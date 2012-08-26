اجرای طرح ملی پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دستور اظهار داشت: با توجه به ضرورت مطالعه وضعیت موجود بیماری در جمعیت طیور کشور اعم از طیور بومی و صنعتی، طرح پایش بیماری در سطح تمامی استان های کشور از اوایل شهریورماه جاری در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، در این طرح با مراجعه گروه های نمونه برداری، روستاها و مرغداری ها نسبت به نمونه برداری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های دامپزشکی مراکز استان ها به عنوان آزمایشگاه های مرجع استانی و مرکز تشخیص سازمان به عنوان آزمایشگاه مرجع ملی آزمون های سرمی و مولکولی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، ادامه داد: در این طرح مطالعه وضعیت طیور کشور از نظر سویه های H5,H7 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح، کشور به 8 منطقه تقسیم شده است، گفت: مزارع مرغ تخمگذار، مزارع مرغ مادر اعم از تخم گذار و گوشتی، مزارع پرورش اردک، مزارع پرورش شترمرغ، بوقلمون، کبک، بلدرچین و طیور بومی و روستایی اعم از مرغ و خروس، اردک، غاز و بوقلمون از واحدهای هدف این طرح است.

دستور اضافه کرد: در این طرح برآورد می شود 584 واحد صنعتی پرورش طیور و 720 روستا مورد مراجعه قرار گرفته و مجموعا تعداد 53 هزار و 520 مورد نمونه اخذ شود.

لازم به ذکر است طرح پایش در سال جاری برخلاف سال های گذشته که در استان های محدود برگزار می شد تمامی استان ها را تحت پوشش خود قرار می دهد.