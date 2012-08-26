اختصاص هفت میلیارد و 450 میلیون برای ساخت و تکمیل موسسات قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی داننده" ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در جهت تحقق منشور توسعه فعالیتهای قرآنی و تخصیص نیم درصد بودجه به فعالیتهای قرآنی و به منظور مساعدت خرید و یا تکمیل ساختمانهای موسسات فرهنگی قرآن و عترت، اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 450 میلیون ریال از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این استان اختصاص یافته است.



وی افزود: اعتبار یاد شده در مرکز استان 750 میلیون ریال، در شهرستانها 600 میلیون ریال و در شهرها و روستاها 450 میلیون ریال بوده و برای خرید هشت موسسه و تکمیل سه موسسه فرهنگی قرآن و عترت صرف خواهد شد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: گسترش فعالیتهای قرآنی و ترویج آن در میان جوانان و نوجوانان موجب فرهنگسازی قرآنی شده و هجمه‌های فرهنگی دشمنان را ناکام می‌گذارد.



داننده ضبط ترتیل تصویری قرآن کریم، برگزاری جشنواره بین‌المللی وبلاگ‌نویسی قرآنی، برگزاری جشنواره تصویرگری قصص قرآن، تحریر آیات قرآن توسط خوشنویسان استان و دهها برنامه دیگر با موضوع قرآن و نماز را از اهم فعالیتهای این اداره کل در حوزه قرآن عنوان کرد