مسئولان کاشمر میزان ماندگاری مسافران را با ارائه خدمات مطلوب افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان گفت: هر کدام از ما که توفیق خدمگزاری به مردم در این نظام را یافته ایم باید به بهترین نحو عمل کنیم.

محمودی با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و تأکید برالگوگیری مسئولان از دو شهید گرانقدر رجایی و باهنر به زلزله اخیر آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: مسئولان باید جهت مواجهه با بحران و حداث غیر مترقبه از جمله زلزله با توجه به قرار گرفتن منطقه بر روی گسل درونه آمادگی داشته باشند.

نماینده عالی دولت در کاشمر اظهارکرد: همه مسئولان باید ادارات را به اتاق بحران مجهز کنند و جهت پیگیری امور در حوادث احتمالی آمادگی لازم را کسب کنند.

وی از انجام موفقیت آمیز طرح توسعه کشاورزی از ابتدای امسال تا کنون ابراز خرسندی کردو گفت: در راستای اجرای این طرح در مرحله اول 11 میلیارد تومان تصویب شد که از این مبلغ 8 میلیارد تومان در مرحله اول و 2 میلیون تومان به تازگی از طریق بانکها تخصیص یافته است.

محمودی گفت: ما منتظر تخصیص 11 میلیارد تومان مرحله دوم این طرح هستیم و همه تلاش ما این است که بتوانیم گامی هر چند کوچ در جهت توسعه شهرستان برداریم.

وی با اشاره به این که در شهریور ماه مناسبتهای مهمی همچون هفته دفاع مقدس و دهه کرامت داریم از مسئولان خواست با همدلی و انسجام در اجای برنامه های مختلف در شهرستان بکوشند.

محمودی ابراز امیدواری کرد: با توجه به برگزاری اجلاس غیر متعهدها در مرکز سیاسی ایران نتایج و مصوبات خوبی برای کشورمان به همراه داشته باشد.

وی گفت : طی برگزاری این اجلاس شاهد سفر چند تن از سفر کشورهای اسلامی به استان خراسان رضوی هستیم لذا این شهرستان هم در آمادگی کامل به سر می برد تا این اجلاس به خوبی برگزار شود.