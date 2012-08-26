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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

کنفرانس ریاضی ایران فردا در دانشگاه تبریز برگزار می شود

کنفرانس ریاضی ایران فردا در دانشگاه تبریز برگزار می شود

تبریز-خبرگزاری مهر: با شرکت بیش از 550 محقق داخلی و خارجی چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران از ششم تا نهم شهریور در دانشگاه تبریز آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا حجتی دبیر اجرایی این کنفرانس امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در این کنفرانس بیش از 550 شرکت کننده داخلی و خارجی از جمله 16 شرکت کننده خارجی از کشورهای آمریکا، سوئد، ژاپن، روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، آفریقای جنوبی، هندوستان و لبنان حضور دارند.

وی با اشاره به استقبال محققان از برگزاری این کنفرانس گفت: از 975 مقاله ارسالی به دبیرخانه کنفرانس 516 مقاله پذیرش شده که از این تعداد 349 مقاله به صورت سخنرانی و 167 مقاله به صورت پوستر ارایه می‌شود.

صداقت شهمراد دبیر کنفرانس اهداف برگزاری این کنفرانس را تبادل و ارایه آخرین دستاوردهای علوم ریاضی میان محققن داخلی و خارجی، تبادل نظر پژوهشگران سراسر کشور و آشنایی با پیشرفت­های علمی کشور عنوان کرد و گفت: منطق ریاضی آنالیز، معادلات دیفرانسیل، آنالیز عددی، بهینه سازی، جبر، هندسه و توپولوژی، علوم کامپیوتر، ارتباط ریاضیات در علوم و صنعت سیستم‌های دینامیکی، آمار و احتمال محورهای ارایه شده در این کنفرانس را  تشکیل می­ دهد.

به گفته وی سه کارگاه تخصصی جبر، آنالیز و ریاضی در صنعت نیز همزمان با برگزاری این کنفرانس تشکیل می‌شود.

کد مطلب 1681267

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