20 امین جشنواره تئاتر استان اردبیل برگزار می شود

مجید واحدی زاده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب اردبیل به خبرنگار مهر گفت: جشنواره تئاتر استانی به منظور ارائه آخرین تولیدات گروههای نمایش استان از اول تا سوم مهر ماه سال جاری در شهرستان اردبیل برگزار خواهد شد.

وی افزود: یکی از مهمترین شروط پذیرش گروههای نمایش در این جشنواره اجرای عمومی است که برای این منظور دو سالن فدک و بیضا در نظر گرفته شده است.

واحدی زاده با بیان اینکه تاکنون 40 درخواست برای اجرای عمومی در زمان جشنواره به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده است، تاکید کرد: اجرای عمومی می تواند ارتباط بین بازیگر و مخاطب را شدت بخشیده و پیام تئاتر را به معنی واقعی کلمه به او برساند.

این مسئول خواستار ایجاد فضای رقابتی سازنده در بین گروههای نمایش و تلاش حداکثری برای ارائه آثار ماندگار شد و اضافه کرد: در صورتی که آثار درخشانی در فرصت جشنواره استانی مشاهده شود، این آثار می توانند برای حضور در جشنواره فجر نیز برنامه ریزی کنند.

وی همچنین با اشاره به حضور کتب حوزه نمایش در محل نمایشگاه کتاب تصریح کرد: تهیه و مطالعه کتب نمایش و تئاتر می تواند کارگردان و بازیگر را از آخرین دستاوردهای علمی حوزه فعالیت خود آشنا کند.



اجرای عمومی نمایش "پسر انسان" در اردبیل



کارگردان تئاتر استان همچنین با اشاره به یکی از ساخته های خود با عنوان "پسر انسان" ادامه داد: این نمایش به نویسندگی حسن باستانی با درون مایه مذهبی درباره عیسی مسیح و منجی آخر است.



واحدی زاده با بیان اینکه این نمایش به مدت دو هفته از 15 تا 30 مهر ماه در سالن فدک به اجرا درخواهد آمد، تصریح کرد: نمایش پسر انسان با حضور 20 نفر از بازیگران سرشناس استان اجرا می شود.



وی یکی از امتیازات این نمایش را اجرای عمومی آن در بخش چشم انداز جشنواره بین المللی فجر با همکاری مرکز هنرهای نمایشی ایران عنوان کرد.

