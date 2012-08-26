راهیابی گروه موسیقی صدف میناب به جشنواره زاگرس نشینان/هم اندیشی هنرمندان پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب از راهیابی گروه موسیقی صدف این شهرستان به ششمین جشنواره موسیقی زاگرس نشینان ایران در استان چهارمحال بختیاری خبر داد.رضا اوژند افزود: این جشنواره پنجم الی هفتم شهریور در شهرستان بروجن استان چهارمحال بختیاری برگزار می شود.وی افزود: گروه صدف میناب از بین 258 گروه متقاضی جزء 16 گروه راه یافته به بخش پایانی جشنواره است که با 12 هنرمند عازم استان چهارمحال بختیاری می شود.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب اضافه کرد: گروه صدف میناب به سرپرستی باقر رمضان زاده یکی از بهترین گروه های موسیقی هرمزگان است که تاکنون در جشنواره های مختلفی حضور یافته و افتخارات متعددی را برای استان هرمزگان کسب کرده است.جشنواره موسیقی زاگرس نشینان یکی از راه های ورود به جشنواره بین المللی موسیقی فجر است.دیدار هنرمندان نمایش پارسیان با سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستانبه مناسبت هفته دولت نشست هم اندیشی هنرمندان نمایش با سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارسیان در سالن کوثر برگزار شد.در ابتدای این نشست پس از اعلام پیشنهادات، مشکلات و موانع از طرف نمایندگان گروه های نمایشی و پیشکسوتانع محمود اسدی، سرپرست اداره ارشاد پارسیان ضمن پاسخگویی به درخواست ها، خواستار منظم شدن فعالیت ها شد.وی افزود: عرصه هنر، عرصه حضور هنرمندان خوش ذوقی است که با دمیدن روح امید به جامعه به شکلی هنرمندانه شرایط را برای پیشرفت و تعالی جامعه مهیا می سازد.سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان خواستار مشارکت هنرمندان در برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی هنری شهرستان شد و خاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم با مشورت هنرمندان رشته های مختلف، برنامه های پیشنهادی مشخص و جهت تأیید به اداره کل ارسال خواهد شد.اسدی اضافه کرد: هرچند که مدت زیادی از ایجاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان پارسیان نمی گذرد اما طی همین چندسال فعالیت های بسیار خوبی صورت گرفته است.عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب در نمایشگاه هفته دولت به نمایش در آمدرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب از به نمایش گذاشتن عملکرد فرهنگی هنری هنرمندان رشته های مختلف این شهرستان در نمایشگاه هفته دولت خبر داد. رضا اوژند در این باره گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت نمایشگاهی از دستاوردهای دستگاه های اجرایی شهرستان میناب در محل طبقه هم کف مجتمع تجاری زیتون برگزار شد که این نمایشگاه هم زمان با هفته دولت توسط فرماندار، جمعی از مسئولان و مردم فرهنگ دوست میناب افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت.وی افزود: در این نمایشگاه تعداد 25 غرفه از عملکرد ادارات میناب در معرض دید عموم قرار گرفته است که در غرفه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی عملکرد حوزه فرهنگ و هنر شهرستان در رشته های مختلف به نمایش در آمده است.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب خاطرنشان کرد: در غرفه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر نمایش فعالیت ها به صورت عکس، بولتن، تابلوهای هنری و ... افتخارات کسب شده توسط هنرمندان میناب در جشنواره های مختلف استانی، منطقه ای، کشوری و بین المللی به صورت دیپلم افتخار، لوح تقدیر و تندیس به نمایش در آمده است.اوژند اضافه کرد: نمایشگاه هفته دولت فرصت خوبی برای معرفی هنرمندان و همچنین آثار آن ها و خدمات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که مورد استقبال بسیار خوب مردم قرار گرفت.این نمایشگاه تا پایان هفته دولت جهت بازدید عموم دایر می باشد.

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