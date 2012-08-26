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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

شریعت نژاد در گفتگو با مهر:

لرستان ظرفیت حضور فعال در بازارهای کشور را دارد/ فرصتی برای اشتغالزایی

لرستان ظرفیت حضور فعال در بازارهای کشور را دارد/ فرصتی برای اشتغالزایی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: لرستان این ظرفیت را دارد که با مدیریت و توسعه واحدهای صنعتی بازارهای انواع محصولات را در کشور در دست بگیرد.

حسن شریعت نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح خط تولید ماءالشعیر شیشه ای شرکت دریا کولاک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افتتاح خط تولید جدید ماءالشعیر شیشه ای، ظرفیت این کارخانه در تولید و توزیع محصولات به سراسر کشور و برند معتبر آن برای استان لرستان یک افتخار است.

وی ادامه داد: فعالیت خوب این کارخانه این نوید را می دهد که اگر شرکتها و کارخانه ها خوب مدیریت شوند، بازار را بشناسند و برای توسعه آن تلاش کنند می توانند پیشرفت کنند و بازارهای مختلف را در دست بگیرند.

شریعت نژاد با اشاره به اینکه لرستان این ظرفیت را دارد که با مدیریت و توسعه واحدهای صنعتی بازارهای انواع محصولات را در کشور در دست بگیرد، گفت: تولیدات استان می تواند بازارهای خوبی را در کشور داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه صاحبان بنگاهها باید علاوه برسرمایه، وقت و تلاش خود را برای توسعه واحدها به کار بگیرند، افزود: همسایگی با 7 استان در کنار ساخت راه آهن در لرستان می تواند ظرفیتهای مختلف استان در حوزه های گردشگری، صنعت، کشاورزی و ... را رونق داده و باعث رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در استان شود.

شریعت نژاد همچنین با اشاره به اینکه چند واحد تولیدی استان مشکل حمل و نقل محصولاتشان را مطرح کرده اند، بیان داشت: برخی از واحدهای تولیدی مشکلاتی در رابطه با نرخ کرایه ها و کمبود ماشین دارند و قرار است برای رفع این مشکل جلساتی با مدیران حمل و نقل و پایانه های استان گذاشته شود.

کد مطلب 1681277

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