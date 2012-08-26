لرستان ظرفیت حضور فعال در بازارهای کشور را دارد/ فرصتی برای اشتغالزایی

حسن شریعت نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح خط تولید ماءالشعیر شیشه ای شرکت دریا کولاک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افتتاح خط تولید جدید ماءالشعیر شیشه ای، ظرفیت این کارخانه در تولید و توزیع محصولات به سراسر کشور و برند معتبر آن برای استان لرستان یک افتخار است.

وی ادامه داد: فعالیت خوب این کارخانه این نوید را می دهد که اگر شرکتها و کارخانه ها خوب مدیریت شوند، بازار را بشناسند و برای توسعه آن تلاش کنند می توانند پیشرفت کنند و بازارهای مختلف را در دست بگیرند.

شریعت نژاد با اشاره به اینکه لرستان این ظرفیت را دارد که با مدیریت و توسعه واحدهای صنعتی بازارهای انواع محصولات را در کشور در دست بگیرد، گفت: تولیدات استان می تواند بازارهای خوبی را در کشور داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه صاحبان بنگاهها باید علاوه برسرمایه، وقت و تلاش خود را برای توسعه واحدها به کار بگیرند، افزود: همسایگی با 7 استان در کنار ساخت راه آهن در لرستان می تواند ظرفیتهای مختلف استان در حوزه های گردشگری، صنعت، کشاورزی و ... را رونق داده و باعث رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در استان شود.

شریعت نژاد همچنین با اشاره به اینکه چند واحد تولیدی استان مشکل حمل و نقل محصولاتشان را مطرح کرده اند، بیان داشت: برخی از واحدهای تولیدی مشکلاتی در رابطه با نرخ کرایه ها و کمبود ماشین دارند و قرار است برای رفع این مشکل جلساتی با مدیران حمل و نقل و پایانه های استان گذاشته شود.