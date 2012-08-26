  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

کارشناس روسی:

امیدوارم نشست تهران راهکاری برای حل بحران سوریه ارائه کند

امیدوارم نشست تهران راهکاری برای حل بحران سوریه ارائه کند

یک کارشناس روس با اشاره به اوضاع کنونی سوریه ابراز امیدواری کرد که نشست جنبش عدم تعهد در تهران گره گشای بحران این کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، "لیونید گوسیف" گفت : افزایش خشونتها و تعداد کشته ها در سوریه ارتباطی به آغاز ماموریت "اخضر الابراهیمی" نماینده دبیر کل سازمان ملل و ماموریتهای وی در سوریه ندارد.

وی افزود: تلاشهای بین المللی برای حل مسالمت آمیز بحران در سوریه نتایج جدیدی در بر نداشته است و دولت و مخالفان پیشرفتی نداشته اند.

گوسیف بیان کرد: تنها طرفی که از وضع موجود ضرر می کند، ملت سوریه است.

وی ابراز امیدواری کرد که نشست جنبش عدم تعهد در تهران در حل بحران سوریه تاثیر مهمی داشته باشد و راهکاری برای آن بیابد.

کد مطلب 1681286

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