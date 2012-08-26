تکمیل پروژه های مهر ماندگار خلخال 97 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر: ذبیح الله عبداللهی بعد از ظهر یکشنبه در افتتاح سه سالن ورزشی در خلخال تصریح کرد: این اعتبار برای تکمیل 9 پروژه در دست اجرا هزینه خواهد شد.وی پروژه های احداث سد خاکی گیوی زاویه، استخر ذخیره چشمه شال شیران، تکمیل مدرسه شبانه روزی خلخال و شبانه روزی شاهرود و احداث مجتمع آبرسانی برندق را از جمله طرحهای مهر ماندگار این شهرستان برشمرد.فرماندار خلخال با تاکید به نیاز این شهرستان به توسعه فضاهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی متذکر شد: تکمیل سه سالن ورزشی شال، برندق و لرد از جمله پروژه های مهم افزایش سرانه ورزشی در این شهرستان بود که امروز محقق شد. وی اضافه کرد: برای احداث این سه سالن اعتباری بالغ بر 20 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است. عبداللهی همچنین از افتتاح پروژه استخر "درو" با ظرفیت ذخیره 100 هزار متر مکعب آب تا پایان شهریور ماه سالجاری خبر داد و یادآور شد: این پروژه هم اکنون 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سال جاری به بهره برداری برسد. به گفته وی کل مبلغ سرمایه گذاری در این پروژه هفت میلیارد و 200 میلیون ریال است که حدود چهار میلیارد ریال کسری اعتبار دارد.این مسئول بهره برداری از این پروژه را بسته به تامین مالی آن دانست و افزود: با توجه به اینکه استخر درو یکی از پروژه های مهم ذخیر سازی آب در شهرستان خلخال است لازم است مطابق با زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد.طبق گفته های این مسئول سه پروژه احداثی سد خاکی گیوی زاویه، استخر ذخیره چشمه شال شیران و مجتمع آبرسانی برندق در خرداد سال آینده و مابقی پروژه ها در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

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