دستگیری شش یمنی در عربستان/ برنامه ریزی برای حملات مسلحانه در ریاض و جده

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد وزارت کشور عربستان از خنثی شدن طرح حمله به برخی مراکز در ریاض و جده خبر داد.



وزارت کشور عربستان از دستگیری دو سرکرده دو هسته ای مسلحانه که سعودی هستند، خبر داد و اعلام کرد این دو هسته برای هدف قرار دادن تاسیسات عمومی و نیروهای امنیتی و شهروندان برنامه ریزی می کردند.



این وزارت سعودی در بیانیه خود آورده است شش یمنی و دو سعودی دستگیر شده اند که به برنامه ریزی برای انجام اقدامات تروریستی در داخل عربستان اعتراف کرده اند.



وزارت کشور عربستان همچنین از کشف مواد منفجره و مواد شیمیایی در نزدیک ریاض خبر داده است.

