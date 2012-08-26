به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد وزارت کشور عربستان از خنثی شدن طرح حمله به برخی مراکز در ریاض و جده خبر داد.
وزارت کشور عربستان از دستگیری دو سرکرده دو هسته ای مسلحانه که سعودی هستند، خبر داد و اعلام کرد این دو هسته برای هدف قرار دادن تاسیسات عمومی و نیروهای امنیتی و شهروندان برنامه ریزی می کردند.
این وزارت سعودی در بیانیه خود آورده است شش یمنی و دو سعودی دستگیر شده اند که به برنامه ریزی برای انجام اقدامات تروریستی در داخل عربستان اعتراف کرده اند.
وزارت کشور عربستان همچنین از کشف مواد منفجره و مواد شیمیایی در نزدیک ریاض خبر داده است.
اسکای نیوز خبر داد؛
دستگیری شش یمنی در عربستان/ برنامه ریزی برای حملات مسلحانه در ریاض و جده
یک رسانه عربی از دستگیری شش یمنی و دو سعودی به عنوان اعضای دو گروهی که به گفته مقامات سعودی برای حملات مسلحانه در ریاض و جده برنامه ریزی می کردند، خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد وزارت کشور عربستان از خنثی شدن طرح حمله به برخی مراکز در ریاض و جده خبر داد.
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