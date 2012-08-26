شناسایی 42 هزار انشعاب غیرمجاز برق در لرستان/ جمع آوری 18 هزار انشعاب

محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع 42 هزار انشعاب غیر مجاز شناسایی شده در سطح استان 18 هزار و 254 انشعاب طی یکسال گذشته جمع آوری شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت از این تعداد نیز 14 هزار و 740 انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان یادآور شد: خوشبختانه با اجرای موفق طرح بعثت به طور قطع تا پایان سال جاری 15 هزار انشعاب غیر مجاز دیگر در سطح استان جمع آوری می شود.

بحرینی ادامه داد: از این تعداد انشعاب غیرمجاز نیز 8 هزار انشعاب به مجاز تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه روند رو به رشد طرح بعثت هشداری است برای افرادی که از برق به صورت غیر مجاز استفاده می کنند، یادآور شد: پس از نصب کابل خود نگهدار به جای شبکه های سیمی و عدم توانایی این افراد در استفاده غیر مجاز از برق این گونه افراد مجبور به خرید انشعاب برق خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان یادآور شد: با توجه به مصوبات در نظر گرفته شده قرار است تا پایان سال جاری دو هزار کیلومتر شبکه سیمی تعویض شود که به طور قطع نقش موثری در کاهش تلفات برق خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اجرای طرح بعثت مزایای فراوانی برای شرکت توزیع برق دارد، گفت: از جمله این مزایا می توان به جلوگیری از ترویج انشعابات غیرمجاز و جمع آوری انشعابات غیر مجاز موجود و در نتیجه کاهش تلفات برق شرکت به میزان قابل توجهی اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز براساس برنامه ریزی صورت گرفته، جلوگیری از سرقت شبکه های سیمی با توجه به جمع آوری آنها، تامین برق پایدار برای مشترکین، عدم احتیاج به شاخه زنی درختان در سطح شهر و روستا، زیباسازی و بهبود ساختار مبلمان شهری را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد.

بحرینی از همه شهروندان لرستانی که در حواشی شهرها مبادرت به استفاده غیرمجاز از برق می کنند خواست قبل از اعمال و صدور صورتحساب جریمه به ادارات برق محل خود مراجعه و انشعاب قانونی خریداری کنند.