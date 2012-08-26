بیداری اسلامی مانع تحریم های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی ظهر یکشنبه در یادواره شهدای بسیج کارمندی استان قزوین که با حضور جمعی از مسئولان استان در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن را مرهون جانفشانی های شهدا دانست و خواستار الگوگیری همه به ویژه جوانان از شهدا و آرمانهای آنان شد.

وی با اشاره به اینکه دشمن 33 سال تهدیدها و ترفندها و جنگ تحمیلی را علیه ملت ایران تجربه کرد و راه به جایی نبرده است یادآور شد: آمریکا و صهیونیست بین المللی تصور می کنند که با این اقدامات می توانند جلوی موج برخاسته از خون شهدا را بگیرند.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: پیام ملت ما و رهبر فرزانه انقلاب، پیام مقاومت است و ما راهی جز مقاومت نداریم، آنها خواستار توقف فعالیت های هسته ای ایران به صورت کامل هستند.

وی افزود: درخشش ایران اسلامی در دنیا باعث شده تا حلقه های تحریم دشمن علیه ملت ایران تنگ تر شود چرا که ما نشان دادیم همیشه ایستاده و مطیع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.

حجت الاسلام تقوی بیان کرد: ما نمی توانیم خون شهدا را پایمال کرده و آرمانهای بلند آنها را فراموش کنیم چرا که با کوچکترین کوتاهی از سوی ملت ایران و با تعطیلی برنامه های صلح آمیز هسته ای، با تعطیلی دانشگاههای فعال در این زمینه روبرو خواهیم شد.

وی ببا بیان اینکه آنها باید بدانند هرچه فشار از سوی دشمنان بیشتر شود، مقاومت ما نیز افزون تر می شود عنوان کرد: ما نباید با علم خداحافظی کرده و منافع ملی را قربانی خواسته های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی کنیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اظهارداشت: ملتی که روحیه ایستادگی و شهادت طلبی دارد در برابر همه فشارهای دشمنان ایستادگی و مقاومت می کند.

حجت الاسلام تقوی گفت: ما باید این روحیه را به وسیله کار فرهنگی در سطح جامعه نشر دهیم، و همه باید تلاش کنیم نیازها را مرتفع و خود را مطیع ولایت و آرمان های نظام قرار دهیم.

وی در پایان کار کردن در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یک عبادت دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز این پرچم را به دست گرفته و جهان اسلام را مدیریت می کند و این یک افتخار برز گ برای ملت ایران است.

در پایان این مراسم از 17 کارمند نمونه بسیجی استان تجلیل شد.