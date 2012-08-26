مهرام به عنوان دوم مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار روز پایانی سی و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز امروز یکشنبه در چین تایپه برگزار شد که طی آن چین تایپه در مصاف با کره جنوبی به برتری 77 بر 72 دست یافت. پیش از این دیدار نیز تیم‌های مهرام، ژاپن و فیلیپین نیز حریفان خود را شکست داده بودند. نتیجه کامل دیدارهای امروز به شرح زیر است:

* مهرام ایران 87 - اردن 74

* ژاپن 89 - لبنان 70

* نماینده آمریکا 75 - فیلیپین 76

* نماینده چین تایپه 72 - کره جنوبی 77

درپایان دیدارهای امروز فیلیپین با مجموع هفت برد، یک باخت و 15 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. مهرام هم با یک پیروزی و یک امتیاز کمتر در رده دوم قرارگرفت. شاگردان مصطفی هاشمی در حالی به عنوان دوم این رقابت‎ها دست یافتند که موقعیت آنها در جدول رده بندی تا پیش از پایان آخرین دیدار روز پایانی نامشخص بود.

در صورتیکه کره جنوبی در دیدار پایانی امروز موفق به شکست نماینده چین تایپه می‎شد، هم امتیاز با مهرام شده و تفاضل گل موقعیت آنها را در جدول رده بندی مشخص می‎کرد اما شکست کره‌ای‎ها، تیم مهرام را بدون اما و اگر در رده دوم قرار داد. رده بندی 9 تیم شرکت کننده در سی و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ویلیام جونز به شرح زیر است:

1- فیلیپین (7 برد، یک باخت، 15 امتیاز)

2- ایران (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

3- نماینده آمریکا (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

4 - نماینده چین تایپه (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

5- کره جنوبی (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

6- ژاپن (3 برد، 5 باخت، 11 امتیاز)

7- لبنان (3 برد، 5 باخت، 11 امتیاز)

8- اردن (2 برد، 6 باخت، 10 امتیاز)

9- نماینده چین تایپه (8 باخت، بدون برد، 8 امتیاز)

فیلیپین در حالی قهرمانی سی و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز شد که در سه دوره پیشین این رقابت‎ها تیم ملی ایران عنوان به عنوان نخست دست یافته بود.