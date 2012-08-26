آل سعود سرکوبگرترین رژیم در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، "ترزا اسپنتسیروا" تاکید کرد: رژیم سعودی یکی از رژیمهای سرکوبگر در زمینه های سیاسی و فرهنگی است.

وی با اشاره به گسترش روزافزون پدیده فقر در جامعه عربستان با وجود ثروتمند بودن این کشور بیان کرد: رسانه های بین المللی برخورد دوگانه ای در قبال حوادث منطقه عربی دارند، زیرا با وجود بحرانهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی که عربستان دارد به گونه ای وانمود می کنند که جزیره ثبات و با نا آرامی بیگانه است.

نویسنده چکی افزود: حکام سعودی و بحرینی سعی دارند اعتراضات موجود در این دو کشور را مذهبی جلوه دهند و کشورهای دیگر را بدون هیچ مدرکی عامل این ناآرامی ها بدانند.