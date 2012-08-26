  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۲۸

نویسنده اروپایی:

آل سعود سرکوبگرترین رژیم در جهان است

آل سعود سرکوبگرترین رژیم در جهان است

یک نویسنده اروپایی رژیم حاکم بر عربستان را یکی از سرکوبگرترین رژیمهای جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، "ترزا اسپنتسیروا" تاکید کرد: رژیم سعودی یکی از رژیمهای سرکوبگر در زمینه های سیاسی و فرهنگی است.

وی با اشاره به گسترش روزافزون پدیده فقر در جامعه عربستان با وجود ثروتمند بودن این کشور بیان کرد: رسانه های بین المللی برخورد دوگانه ای در قبال حوادث منطقه عربی دارند، زیرا با وجود بحرانهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی که عربستان دارد به گونه ای وانمود می کنند که جزیره ثبات و با نا آرامی بیگانه است.

نویسنده چکی افزود: حکام سعودی و بحرینی سعی دارند اعتراضات موجود در این دو کشور را مذهبی جلوه دهند و کشورهای دیگر را بدون هیچ مدرکی عامل این ناآرامی ها بدانند.

کد مطلب 1681298

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها