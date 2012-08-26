یک میلیون دانش آموز به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

محمدکاظم رحیمی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک میلیون نفر از دانش آموزان مقطع دوم متوسطه در استان یزد با هدف آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند.

وی اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور را یک حرکت بسیار خوب و معنوی بر شمرد و افزود: باید در ترویج اردوهای راهیان نور و آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان با ارزش‌های انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بیشتر تلاش شود.

رحیمی نژاد با تاکید بر اینکه تهدید نرم دشمن جدی است و فعالیت‌های فرهنگی باید در راستای مقابله با این هجمه انجام شود، تصریح کرد: سند تحول آموزش و پرورش در استان تدوین شده است و این نهاد آموزشی وارد عرصه جدیدی در این زمینه خواهد شد.

وی افزود: در راستای تهیه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مباحثی از قبیل فرهنگ، آموزش و ارزش ها و باورهای دینی مورد توجه قرار گرفته است که باعث پیشرفت و کمال دانش آموزان خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش یزد شعار امسال آموزش و پرورش استان را تفکر قرآنی و جهاد علمی ذکر کرد و گفت: برنامه‌ها آموزش و پرورش استان در سالجاری منطبق با این شعار اجرایی شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: امسال مدارس قرآنی در مقطع ابتدایی با هدف حاکم کردن روحیه قرآنی در مدارس استان یزد راه‌اندازی می‌شود به نحوی که در مرکز استان و سه شهرستان دیگر هر کدام دو مدرسه قرآنی را‌ه‌اندازی خواهد شد.

وی از تاسیس دانشگاه فرهنگیان در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: تاسیس دانشگاه فرهنگیان، تصویب اساسنامه مدارس قرآنی در استان و نیز ،اجرای برنامه های خاص با محوریت قرآنی از اهداف این سند است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش، از اهم این فعالیت‌ها را اجرای طرح 6.3.3 در استان برشمرد و یادآور شد: این طرح در سال تحصیلی جاری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح در سالجاری بیش از 600 کلاس درسی در پایه ششم تشکیل خواهد شد گفت: فضای مناسب مورد نیاز برای تشکیل این کلاس ها پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: با اضافه شدن پایه ششم ابتدایی، 260 نیرو برای مدارس مقطع ابتدایی مورد نیاز است.