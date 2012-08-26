برپایی نمایشگاه های کتاب نیاز به آسیب شناسی دارد

عظیم دشتی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اینکه کتاب خوب و انسان ساز بوده و یکی از ابزار مهم در انتقال فرهنگ، علم، دانش و فناوری است، شکی در آن وجود ندارد، اما برپایی نمایشگاههای کتاب چقدر توانسته است نیازهای جامعه را برآورده کند، باید به آن پاسخ مناسب داده شود.

وی با بیان اینکه هنوز در سبک و روش برپایی نمایشگاههای کتاب هیچگونه تغییری نمی بینیم، یادآور شد: البته راهکاریهای مناسبی برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاهها وجود دارد که به نظر می رسد تاکنون بی توجه مانده است.

مدیر سازمان بسیج هنرمندان استان افزود: یکی از این راهکارها ایجاد شرایط و مقدمات مناسب برای خرید اینترنتی کتاب است و با توجه به وضع موجو نیازی به برپایی نمایشگاههای کتاب با هزینه های هنگفت نیست.

وی راهکار دیگر در رونق نمایشگاه های کتاب را واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی عنوان کرد و متذکر شد: همان طوریکه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی به توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم تاکید کردند، باید با واگذاری امور نمایشگاه از هزینه های بی مورد پرهیز شود.

دشتی با اشاره به خرید و فروش بن کتاب طی سالهای گذشته عنوان کرد: متاسفانه ما به جای خرید و فروش خود کتاب شاهد خرید و فروش بن کتاب بودیم که امیدوارم این کار ضد ارزشی با تدابیر متولیان و مسئولان نهمین نمایشگاه استانی کتاب اردبیل دیگر تکرار نشود.

به اعتقاد مدیر سازمان بسیج هنرمندان استان این کار هم توهین به ناشران زحمت کش و هم توهین به مردم فرهنگ دوست استان اردبیل است.

