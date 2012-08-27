200 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان زنجان فعال است

علی سهندی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در دولت نهم و دهم حرکتهای فرهنگی خوبی انجام شده و اعتبارات قابل توجهی هم اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: ارشاد اسلامی در آستانه یک تحول عظیم فرهنگی و هنری قرار دارد و در این راستا حمایتهایی که از نویسندگان به دو صورت در بخش چاپ کتاب و حمایت از کتابهای چاپ شده انجام می گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان، رویکرد دولت را رویکرد فرهنگی یاد کرد و گفت: در حوزه فرهنگی فعالیتها و برنامه های خوبی انجام شده ولی اعتبارات توزیع شده در حوزه فرهنگی و هنری باید بیشتر باشد.

سهندی به سالن نمایش نیمه تمام استان زنجان اشاره کرد و گفت: حدود 20 هزار متر مربع به حوزه فرهنگ و هنر استان افزوده می شود و این باعث افزایش کیفیت عملکرد هنرمندان و تربیت اصحاب رسانه و افزایش خودباوری در هنرمندان فرهنگ و هنر می شود.

وی افزود: در شش ماهه امسال به 37 موسسه قرآنی مجوز داده شده و در این راستا بیش از هزار نفر تحت پوشش برنامه قرآنی قرار می گیرند و در آزمون حفظ و قرائت و اذان گام بر می دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان در ادامه یادآور شد: در شورای فرهنگی کمیته فعالیتهای قرآنی تشکیل شده و در این شورا فعالیت دارند.

سهندی گفت: سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی توانمندی بالایی در حوزه فرهنگ و هنر دارد.