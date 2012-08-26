معرفی مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان ازنا/ بهره برداری از 25 پروژه عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در سالن اجتماعات بیمارستان امام علی(ع) شهرستان ازنا برگزار شد، دکتر ابوالقاسم بهلولی به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان ازنا معرفی و از خدمات دکتر رضا کرملوفر مدیر سابق این شبکه نیز تجلیل به عمل آمد.

دکتر ارشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام وزیر بهداشت در استان در این مراسم گفت: خدمت به مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی نعمتی بزرگ و فرصتی بسیار ارزشمند است که تنها نصیب افرادی می شود که دل در گرو اعتلا و پیشرفت اسلام و انقلاب گذاشته اند.

وی در خصوص تغییر و تحول در مسئولیت ها گفت: این تغییرات امری طبیعی است که با هدف ایجاد تحرک در دستگاههای خدمتگزار به مردم انجام می شود.

عباس قائد رحمت نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: خدمتگزاری به مردم افتخاری بزرگ است که باید قدر آن را بدانیم و کارنامه خوب و قابل قبولی از خود به جای بگذاریم.

وی استفاده از مدیران لایق بومی را فاکتوری مهم در راستای جهش استان برشمرد و بیان داشت: باید قدر نیروهای متخصص و کارآمد استان را به خوبی بدانیم و درجایی هم که نیروی متخصص بومی نداریم از نیروهای کارآمد غیربومی در مدیریت ها استفاده کنیم.

25 پروژه عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان به بهره برداری می رسد

سیدعلیرضا شاهرخی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بهره برداری از 25 پروژه عمرانی در حوزه سلامت طی هفته دولت در این استان خبر داد.

وی ادامه داد: دو مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، هفت خانه بهداشت، یک زمین چمن مصنوعی ، یک بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی، یک بخش سوختگی، 10 پروژه تعمیر و بازسازی در این هفته به بهره برداری می رسند.

شاهرخی یادآور شد: با افتتاح این پروژه ها 11 هزار و 768 متر مربع به فضاهای درمانی دانشگاه در سطح استان افزوده می شود.

وی ادامه داد: برای احداث این پروژه ها در مجموع اعتباری بالغ بر 46225 میلیون ریال هزینه شده است.

ثبت نام پزشکان طرح پزشک خانواده در لرستان از مرز 70 درصد گذشت

علی شاهوردی مسئول کمیته آموزش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در لرستان از مشارکت و استقبال بی نظیر پزشکان عمومی استان در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در لرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در لرستان به مشارکت 440 پزشک خانواده نیاز است که تا کنون بیش از 70 درصد پزشکان مورد نیاز ثبت نام کرده و این روند به سرعت نیز در حال افزایش است.

شاهوردی ضمن تقدیر از همکاری شایسته پزشکان عمومی شرکت کننده در اجرای این برنامه مهم گفت: ثبت نام پزشکان در برخی شهرستانهای استان نظیر ازنا و الشتر به صورت 100درصدی انجام شده و مردم در حال انتخاب پزشک خانواده خود هستند و قرارداد آنها با سازمانهای بیمه گر نیز منعقد شده است.